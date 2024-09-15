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الاحتلال يواصل عدوانه على مناطق في غزة والضفة

9/15/2024 3:02:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية- واصل جيش الاحتلال قصفه لعدة مناطق في قطاع غزة بينها مخيما النصيرات وجباليا ومنطقة المواصي غربي رفح، إلى جانب قيامه بنسف مبان سكنية في حي تل السلطان.
وقالت مصادر طبية إن 19 شهيدا ارتقوا جراء القصف منذ فجر أمس.
ميدانيا، أعلنت كتائب القسام تنفيذ عملية مزدوجة في رفح جنوبي قطاع غزة، مستهدفة آلية عسكرية وجنودا من جيش الاحتلال.
على الجانب الآخر، أكدت القناة الـ12 العبرية أن جيش الاحتلال أبلغ عائلات 3 محتجزين هم رون شيرمان ونيك بيزر وإيليا توليدانو، أنهم قتلوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وكان الجيش استعاد جثثهم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
إلى ذلك قالت حركة حماس إن جيش الاحتلال زج في ميدان القتال في قطاع غزة طالبي اللجوء الأفارقة، مقابل تسهيل حصولهم على حق الإقامة، مؤكدة أن ذلك يظهر عمق الأزمة الأخلاقية التي يعيشها هذا الكيان المارق.
وقالت الحركة إن هذه الخطوة تأتي محاولة لتعويض النزف الكبير في عديد جيشه بفعل تصدي المقاومين الشجعان في قطاع غزة.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بإدانة هذه الجريمة التي تعبّر عن سلوك عصابات عنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على انتهاكاتهم الجسيمة لقوانين الحروب وللقانون الدولي والإنساني.
وفي الضفة المحتلة شددت قوات الاحتلال أمس، حصارها المفروض على الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في مدينة الخليل.
وأوضح مدير عام أوقاف الخليل غسان الرجبي، أن قوات الاحتلال عززت إجراءاتها الأمنية حول الحرم، وزادت نقاطها العسكرية والحواجز التي انتشرت بين أحياء البلدة القديمة ومدخل الحرم، حيث قامت بتوقيف المصلين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددًا منهم من الدخول إلى أروقة الحرم.
ووصف الرجبي هذه الإجراءات بالعنصرية، التي تستهدف بيوت العبادة، وتحد من تمكن المسلمين على أداء صلواتهم واحتفالاتهم الدينية بطمأنينة.
إلى ذلك هاجم عشرات المستعمرين، ليلة أول من أمس، قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازل الفلسطينيين.
كما هاجموا القرية واعتدوا على منازل أهلها وأطلقوا الرصاص الحي اتجاهها بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن منطقة جبل الرأس وجبل أبو طنطور تشهد عمليات تجريف واسعة من قبل الاحتلال ومستعمريه منذ عدة أسابيع.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دار صلاح شرق بيت لحم، وبلدة الخضر جنوب بيت لحم وتمركزت فيهما.
واقتحمت كذلك قريتي سالم وأوصرين وبلدة بيتا، بمحافظة نابلس، وانتشرت في أحيائها، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأصيب مساء أمس فلسطيني بجروح متوسطة بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بالقرب من جدار التوسع والفصل العنصري غرب الخليل.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال المتمركزة على جدار الفصل العنصري غرب بلدة بيت أُولا أطلقت الرصاص الحي صوب الفلسطينيين، أصيب خلالها شاب في قدمه.-(وكالات)

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