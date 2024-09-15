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الإصلاح السياسي في الأردن: فرصة أمام الجميع نحو مستقبل أفضل

9/15/2024 3:02:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. هاني الضمور تشهد الساحة السياسية الأردنية تحولات مهمة، خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة التي أبرزت تغيرات في توجهات الناخبين وأظهرت مدى الحاجة إلى إصلاحات شاملة. وبالتزامن مع هذه التحولات، تجد الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي، أنفسهم أمام مسؤولية كبيرة. المرحلة القادمة تتطلب منهم اعتماد خطاب سياسي ناضج، يعتمد على العقلانية والتوازن، في ظل تحديات إقليمية وداخلية معقدة.
إن الرهان على العودة إلى الأساليب التقليدية أو الدخول في مواجهات غير مدروسة لن يجلب إلا المزيد من التراجع. فالمطلوب الآن هو تقديم برامج سياسية واقتصادية متكاملة تستجيب لتطلعات المواطنين في العدالة والتنمية وتحقيق الاستقرار. فالشارع الأردني يتطلع إلى مستقبل أفضل، وهو على استعداد لدعم من يقدم الحلول الواقعية ويطرح رؤية شاملة للإصلاح.
يعد الإصلاح السياسي، الذي يتماشى مع المتغيرات الوطنية والإقليمية، الخيار الأمثل لمواجهة التحديات. والمرحلة القادمة تتطلب تركيز الجهود على بناء الثقة بين المؤسسات والشعب، وتعزيز المشاركة الفاعلة لجميع الأطراف السياسية. حزب جبهة العمل الإسلامي، بصفته أحد الأطراف المؤثرة، عليه أن يقود هذه المرحلة بعقلانية ويقدم خطاباً يتماشى مع متطلبات المرحلة، بعيداً عن التجاذبات التي قد تؤدي إلى الوقوع في مصيدة الصراع السياسي غير المجدي.
في الختام، يمكن للأردن أن يكون نموذجًا يحتذى به في المنطقة، إذا ما استطاعت القوى السياسية، بما فيها جبهة العمل الإسلامي، تبني خطاب إصلاحي ناضج يخدم المصلحة الوطنية ويعزز من قوة الدولة ومكانتها.

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