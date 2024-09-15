حملة لضبط الدراجات المخالفة بكورنيش جدة

(MENAFN
- Al Watan)
نفّذت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية ذهبان الفرعية، حملتها الميدانية في ((خليج سلمان))، لرصد الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والسلامة.
وأوضح رئيس بلدية ذهبان عبدالله مباركي، أن الفرق الرقابية رصدت نشاطًا لتأجير الدراجات النارية المخالفة في المواقع البحرية، وهو ما يعد انتهاكًا للأنظمة واللوائح البلدية، حيث يشكل هذا النشاط خطرًا على سلامة المرتادين ويتسبب في تشويه المشهد الحضري للمنطقة.
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