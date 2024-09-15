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حملة لضبط الدراجات المخالفة بكورنيش جدة

9/15/2024 2:48:48 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية ذهبان الفرعية، حملتها الميدانية في ((خليج سلمان))، لرصد الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والسلامة.
وأوضح رئيس بلدية ذهبان عبدالله مباركي، أن الفرق الرقابية رصدت نشاطًا لتأجير الدراجات النارية المخالفة في المواقع البحرية، وهو ما يعد انتهاكًا للأنظمة واللوائح البلدية، حيث يشكل هذا النشاط خطرًا على سلامة المرتادين ويتسبب في تشويه المشهد الحضري للمنطقة.

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