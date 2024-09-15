توقف جميع الرحلات الجوية في مطارات شنجهاي الرئيسية بسبب الإعصار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقفت جميع الرحلات الجوية في المطارين الرئيسيين في شنجهاي بسبب اقتراب إعصار بيبينكا من السواحل الشرقية للصين حيث الكثافة السكانية العالية، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الأحد.

وتوقعت وزارة إدارة الكوارث الصينية أن يبلغ الإعصار اليابسة وشنجهاي، وهي بمثابة العاصمة الاقتصادية للبلاد، بين ليل الأحد وصباح الإثنين وفقا لسي إن إن.

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وأفادت شبكة ((سي سي تي في)) الصينية الحكومية اليوم الأحد بأن كل الرحلات الجوية في المطارين الرئيسيين في شنغهاي ستلغى بسبب اقتراب الإعصار وقالت، ((بسبب الإعصار بيبينكا، تراجعت الحركة في مطارَي بودونغ وهونغتشياو في شنغهاي اليوم، وبدءاً من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، ستُلغى كل الرحلات الجوية في المطارين)).

وكانت وزارة إدارة الكوارث الصينية حذّرت السبت من أن الإعصار سيؤدي إلى هطول ((أمطار غزيرة)) بين الأحد والثلاثاء، مشيرة إلى أن مسؤولين عقدوا اجتماعاً من أجل ((إيجاد ونشر)) الوسائل الضرورية للتعامل مع تبعاته في ((المناطق الأساسية)).

بدورها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة ((شينخوا)) الرسمية بأن وزارة الموارد المائية أصدرت السبت استجابة للطوارئ من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في شنجهاي ومقاطعات جيانغسو وتشجيانغ وآنهوي.

وضرب بيبينكا جزيرة أمامي اليابانية ليل السبت، مصحوباً برياح سرعتها 198 كيلومتراً في الساعة، وفق ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، بعدما ضرب الجمعة وسط الفيليبين وجنوبها، حيث أعلنت السلطات الأحد مقتل ستة أشخاص بسبب سقوط أشجار ناجمة عن بيبينكا.

ويتزامن وصول الإعصار مع إحياء الصين عيد منتصف الخريف، وهو يوم عطلة رسمية.





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