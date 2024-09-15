توقف جميع الرحلات الجوية في مطارات شنجهاي الرئيسية بسبب الإعصار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقفت جميع الرحلات الجوية في المطارين الرئيسيين في شنجهاي بسبب اقتراب إعصار بيبينكا من السواحل الشرقية للصين حيث الكثافة السكانية العالية، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الأحد.
وتوقعت وزارة إدارة الكوارث الصينية أن يبلغ الإعصار اليابسة وشنجهاي، وهي بمثابة العاصمة الاقتصادية للبلاد، بين ليل الأحد وصباح الإثنين وفقا لسي إن إن.
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وأفادت شبكة ((سي سي تي في)) الصينية الحكومية اليوم الأحد بأن كل الرحلات الجوية في المطارين الرئيسيين في شنغهاي ستلغى بسبب اقتراب الإعصار وقالت، ((بسبب الإعصار بيبينكا، تراجعت الحركة في مطارَي بودونغ وهونغتشياو في شنغهاي اليوم، وبدءاً من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، ستُلغى كل الرحلات الجوية في المطارين)).
وكانت وزارة إدارة الكوارث الصينية حذّرت السبت من أن الإعصار سيؤدي إلى هطول ((أمطار غزيرة)) بين الأحد والثلاثاء، مشيرة إلى أن مسؤولين عقدوا اجتماعاً من أجل ((إيجاد ونشر)) الوسائل الضرورية للتعامل مع تبعاته في ((المناطق الأساسية)).
بدورها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة ((شينخوا)) الرسمية بأن وزارة الموارد المائية أصدرت السبت استجابة للطوارئ من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في شنجهاي ومقاطعات جيانغسو وتشجيانغ وآنهوي.
وضرب بيبينكا جزيرة أمامي اليابانية ليل السبت، مصحوباً برياح سرعتها 198 كيلومتراً في الساعة، وفق ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، بعدما ضرب الجمعة وسط الفيليبين وجنوبها، حيث أعلنت السلطات الأحد مقتل ستة أشخاص بسبب سقوط أشجار ناجمة عن بيبينكا.
ويتزامن وصول الإعصار مع إحياء الصين عيد منتصف الخريف، وهو يوم عطلة رسمية.
المصدر:
MENAFN15092024000202011048ID1108675757
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