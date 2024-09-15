رئيس بنك كندا يفتح الباب لمزيد من خفض الفائدة وسط مخاوف اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) فتح رئيس بنك كندا، تيف ماكليم، الباب أمام تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن صناع السياسة قد يتحولون إلى تحركات ضخمة بمقدار 50 نقطة أساس في حالة صدور بيانات مخيبة للآمال بشأن النمو الاقتصادي.

وذكر ماكليم في تصريحات خاصة لصحيفة فاينانشيال تايمز، أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يشعرون بقلق متزايد بشأن سوق العمل الكندي وإمكانية انخفاض أسعار النفط الخام، ما يؤثر على الاقتصاد.

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وأضاف ((كلما اقتربت من مستهدف التضخم، تغيرت حسابات إدارة المخاطر لديك.. أنت تصبح أكثر قلقاً بشأن المخاطر التي قد تهبط بالاقتصاد، ويشير سوق العمل إلى بعض المخاطر السلبية)).

وقال ماكليم ((لا نريد أن نرى المزيد من الركود))، في إشارة ضمنية إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، إذا كان النمو مخيباً للآمال.

وتأتي هذه التعليقات بعدما كشفت البيانات الأخيرة وصول معدل البطالة الكندية إلى 6.6% في أغسطس من مستوى منخفض بلغ 4.8% في عام 2022، وهي زيادة أسرع بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة.

كما انخفضت معدلات الوظائف الشاغرة والتوظيف في كندا إلى ما دون مستويات ما قبل جائحة كورونا على عكس تلك الموجودة في الولايات المتحدة، فيما لا يزال يتوقع بنك كندا أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2% في عام 2024، وبنسبة 2.1% في العام المقبل.

لكن ماكليم قال، إنه إذا لم يتحقق النمو كما هو متوقع، ((فقد يكون من المناسب التحرك بشكل أسرع بشأن أسعار الفائدة))، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً ما يكفي من الركود في الاقتصاد الكندي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

ووصل معدل التضخم إلى 2.5% في كندا، وهو الآن قريب من هدف البنك البالغ 2%، ما دفع البنك لإجراء ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما لخفض تكاليف الاقتراض من الذروة البالغة 5% إلى 4.25%.

ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات يوم الأربعاء، من أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً عند 5.25 إلى 5.5%.

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