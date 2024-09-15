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إنترسك السعودية يمهد الطريق لمدن ذكية وآمنة ومستدامة

9/15/2024 10:25:53 AM
(MENAFN- Asdaf News) أكد المهندس ثامر أنور نوري، مدير السلامة والأمن الصناعي في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ان الشرق الأوسط سيضم بعضاً من أكثر المدن الذكية تطوراً في السنوات العشر القادمة، وذلك بفضل رؤية وتركيز قادة الدول في المنطقة على إنشاء مدن ذكية خضراء.

ويشارك المهندس نوري في معرض إنترسك السعودية، حيث سيقوم بمناقشة الاستراتيجيات والسبل المبتكرة من منظور أمني لإنشاء مدن ذكية ومستدامة للمستقبل كجزء من جلسة النقاش التي تعقد في المعرض بعنوان“تمهيد الطريق نحو مدن ذكية وآمنة ومستدامة”.

وقبيل انعقاد المعرض الذي تستضيفه الرياض مطلع شهر أكتوبر المقبل قال نوري:“تدمج المدن في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد أهداف المدن الذكية في رؤاها طويلة الأمد. ومع تزايد التركيز العالمي على الاستدامة البيئية، يؤدي مفهوم المدن الذكية دوراً مهماً في هذا الانتقال. من خلال تحسين وظائف المدن وتعزيز كفاءة الطاقة، حيث تسهم المدن الذكية بشكل كبير في بناء بيئات أكثر استدامة وصالحة للعيش.”

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