إنترسك السعودية يمهد الطريق لمدن ذكية وآمنة ومستدامة

(MENAFN
- Asdaf News)
أكد المهندس ثامر أنور نوري، مدير السلامة والأمن الصناعي في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ان الشرق الأوسط سيضم بعضاً من أكثر المدن الذكية تطوراً في السنوات العشر القادمة، وذلك بفضل رؤية وتركيز قادة الدول في المنطقة على إنشاء مدن ذكية خضراء.
ويشارك المهندس نوري في معرض إنترسك السعودية، حيث سيقوم بمناقشة الاستراتيجيات والسبل المبتكرة من منظور أمني لإنشاء مدن ذكية ومستدامة للمستقبل كجزء من جلسة النقاش التي تعقد في المعرض بعنوان“تمهيد الطريق نحو مدن ذكية وآمنة ومستدامة”.
وقبيل انعقاد المعرض الذي تستضيفه الرياض مطلع شهر أكتوبر المقبل قال نوري:“تدمج المدن في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد أهداف المدن الذكية في رؤاها طويلة الأمد. ومع تزايد التركيز العالمي على الاستدامة البيئية، يؤدي مفهوم المدن الذكية دوراً مهماً في هذا الانتقال. من خلال تحسين وظائف المدن وتعزيز كفاءة الطاقة، حيث تسهم المدن الذكية بشكل كبير في بناء بيئات أكثر استدامة وصالحة للعيش.”
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