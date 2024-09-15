د. خالد شنيكات: شكل البرلمان سيؤثر على شكل الحكومة الجديدة

د. خالد شنيكات: شكل البرلمان سيؤثر على شكل الحكومة الجديدة
التاريخ
9/15/2024 9:59:19 AM
(MENAFN
- Amman Net) رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات شكل البرلمان
سيؤثر على شكل الحكومة الجديدة.
MENAFN15092024000209011053ID1108675568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.