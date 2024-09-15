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استقالة حكومة الخصاونة الأحد حديث مواقع التواصل.. استمع

9/15/2024 9:59:18 AM
(MENAFN- Amman Net) تقدمت حكومة بشر الخصاونة اليوم باستقالتها بشكل رسمي ومتوقع وذلك بعد أن سجلت أطول مدة رئاسة للحكومة التي تشكلت في 7 من تشرين أول عام 2020 خلفا لحكومة الرزاز.

وانشغلت الصالونات السياسية خلال اليومين الماضيين بالحديث حول الشخصية التي سترأس الحكومة الأردنية العشرين.

وهكذا كان تفاعلكم حول هذا الخبر..

حيث يقول محمد الزواهرة:

وكتب ياسين القيسي:

وعلق كامل الزيود:

وقال محمد هوشان:

كما أبدت أم صهيب شطناوي استغرابها قائلة:

وختاما يقول صقر عوده حجازين:

كانت هذه أبرز ردودكم وتعليقاتكم لخبر اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · استقالة حكومة الخصاونة حديث مواقع التواصل

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