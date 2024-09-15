استقالة حكومة الخصاونة الأحد حديث مواقع التواصل.. استمع

(MENAFN
- Amman Net) تقدمت حكومة بشر الخصاونة اليوم باستقالتها بشكل رسمي ومتوقع وذلك بعد أن سجلت أطول مدة رئاسة للحكومة التي تشكلت في 7 من تشرين أول عام 2020 خلفا لحكومة الرزاز.
وانشغلت الصالونات السياسية خلال اليومين الماضيين بالحديث حول الشخصية التي سترأس الحكومة الأردنية العشرين.
وهكذا كان تفاعلكم حول هذا الخبر..
حيث يقول محمد الزواهرة:
وكتب ياسين القيسي:
وعلق كامل الزيود:
وقال محمد هوشان:
كما أبدت أم صهيب شطناوي استغرابها قائلة:
وختاما يقول صقر عوده حجازين:
كانت هذه أبرز ردودكم وتعليقاتكم لخبر اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · استقالة حكومة الخصاونة حديث مواقع التواصل
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