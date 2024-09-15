غزّة تكشف ضعف التحديث السياسي في الأردن

MENAFN - Amman Net) لم يؤكّد الفوز غير المسبوق للإخوان المسلمين في الانتخابات النيابية الأردنية تفاعل الأردنيين مع الشعب الفلسطيني وتأييده المقاومة فحسب، بل جاء أيضاً رسالة استياء من مهادنة الدولة الأردنية السياسات الأميركية وغياب رؤية مواجهة الخطر الإسرائيلي على الأردن. وليس هذا الحديث عن قاعدة الإسلاميين التقليدية، لأن نتيجة الانتخابات أفادت بأن فوز الجماعة خارج أماكن وجود الأردنيين من أصل فلسطيني من مخيمات اللاجئين، بل امتدّت إلى العشائر، أي إن التصويت لم يكن إسلامياً بالضرورة، بل دعماً للمقاومة، وتعبيراً عن الغضب من استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزّة والهجمة الاستيطاتية في الضفة الغربية المحتلة، فلا مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي حاولت هندسة الحياة السياسية في الأردن، ولا تشكيل أحزاب "دولة" أو مدعومة من جهات مختلفة في الدولة، نجحت في تقليص تمثيل جبهة العمل الإسلامي، بل جاءت النتيحة معاكسة تماماً.

حاولت أكثر من جهة في الدولة بين محافظة وليبرالية أو مصلحية بحتة توظيف قانون الأحزاب الجديد وأسّست أحزاباً، لتضع قدمها أو تثبتها في التمثيل السياسي وتوزيع الحصص، بدون اعتبار للتأثير العميق لحرب غزّة وخوف الأردنيين من الخطر الإسرائيلي على الأردن. لأن مخرجات لجنة التحديث السياسي هدفت إلى تقويض نفوذ الإسلاميين والمعارضة، بدلاً من وضع أسس لنظام تعدّدية حزبية حقيقية، فلا يمكن أن تكون هناك حياة حزبية حرّة وفقاً لمسطرة الدولة وأجهزتها.

حين تكون الأولوية تقويض نفوذ الإخوان المسلمين باسم "التنوير" على حساب تجاهل تقويض الحرّيات والعدالة الاقتصادية والقبول بخيار التطبيع، يربح "الإخوان"

الغريب أن لا حاجة إلى ذلك كله، فلا خطر داخلياً حقيقياً على الدولة إلا إذا تفاقم انتشار الفقر والجوع، فبدلاً من التركيز على مظلومية الفئات المكافحة وإشاعة الحريات رافق إصدار القوانين الناظمة للأحزاب قوننة القمع من خلال قانون الجرائم الإلكترونية وكبح الحرّيات السياسية ولجم الإعلام. ولكن حرب غزّة وتفاعل الشعب الأردني، الذي ألهمته المقاومة الفلسطينية معزّزة رفضه الخنوع، وهو شعورٌ انفجر في روح ابن قبيلة الحويطات القوية، ماهر الجازي، فأطلق النار على ثلاثة إسرائيليين عشية الانتخابات، مضحّياً بنفسه، وسط ابتهاج أردنيين كثيرين وأولهم قبيلته، فقد أعاد الشعور بفخر من يرفض الخضوع لإسرائيل، مذكّراً بتاريخ مقاومة لأبناء العشائر الأردنيين وقبيلة الحويطات، ومنهم مشهور حديثة الجازي، الذي قاد مقاومة الجيش الأردني جنباً إلى جنب مع الزعيم الراحل ياسر عرفات وحركة فتح والفصائل الفلسطينية في معركة الكرامة عام 1968. أي إن هناك دلالات في موقف فئات واسعة مؤيدة للمقاومة التي ترى فيها حماية للأردن، وليس فقط لفلسطين. ولكن الدولة اختارت الاعتقالات وتخويف أحزاب المعارضة والنشطاء بدلاً من توظيف الغضب في الشارع الأردني لتحصين الدولة من الضغوط الأميركية الإسرائيلية.

فاتت تداعيات حصار القضية الفلسطينية والمؤامرات المعلنة لتصفيتها القوى المتنفذة، ومن يقف خلفها، داخل لجنة التحديث السياسي، وانتظمت فئاتٌ منها ومن خارجها في حزب ليبرالي، قد تكون نيات كثيرين من أعضائه تتحدّث عن التعددية في الأردن، ولكن حين تكون الأولوية تقويض نفوذ الإخوان المسلمين باسم "التنوير" على حساب تجاهل تقويض الحريات والعدالة الاقتصادية والقبول بخيار التطبيع، يربح "الإخوان"، فبغض النظر عن حقيقة أهداف "الإخوان"، فالناس تتطلع إلى من يوجّه صرخة ويحشد الجماهير انتصاراً لفلسطين وحماية الأردن من عدو واضح هو إسرائيل، وهذه من أهم عبر نتائج الانتخابات لمن يريد أن يتّعظ ويفهم.

اتخذ القصر في الأردن قراراً بمنع أي تدخل في العملية الانتخابية، بعد أن استنتج أن "الإخوان المسلمون" قادمون، وقرّر متأخراً استخدام هذا ورقة لمواجهة الضغوط الأميركية

اللافت أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني (ليبرالي التوجّه) خسر في ساحته، أي الدائرة الثانية في عمان، حيث تتركّز الشرائح العليا والمهنية والمثقفة، إذ جاءت أقلّ نسب التصويت (11% من الناخبين فيها) في رسالة غياب الثقة، ولأنه حتى الشرائح الطبقية العليا تخشى تجاهل صانعي القرار تداعيات الحرب على غزّة والتوحش الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين على الأردن، فمسؤولون سابقون في الدولة أضحوا يجدون في المقاومة سدّاً يحمي الأردن من إسرائيل، وتنتابهم مشاعر إحباط من أن صانعي القرار لا يرون أبعاد خطر التوسع الإسرائيلي المقبل، أو يتحرّكون لتخفيف الحنق في الشارع الأردني.



أما خسارة اليسار وعدم حصول أحزابه حتى على مقعد نيابي، خصوصاً أن هذه الأحزاب التاريخية لم تتخلّ يوماً عن القضية الفلسطينية، فصحيح أن جهات في الدولة تحاول إنهاءها، ومارست، أخيراً، تضييقاً عليها وتهديداتٍ ضدّها، إلا أن خطأها الأكبر كان فشلها في تشكيل ائتلاف واسع مع الأحزاب القومية وأحزاب صغيرة يقودها شبابٌ يتفقون معهم في الشعارات ورفض الاعتقالات، والدعوة إلى رفع كل القيود على الحرّيات، على الرغم من تغنّيها بتجربة ائتلاف الأحزاب الفرنسية على أساس الحد الأدنى من التفاهم في الانتخابات الفرنسية. ولكن كل المحاولات فشلت بإصرار بعض الأحزاب على مطالبها الفئوية، كما أن محاربة الدولة مرشح الأحزاب اليسارية المقترح، حيدر الزبن، ساهم في تعميق الخلافات بينها، فخسر، لأن الدولة لا تريده، ولفشل اليسار في توحيد صفوفه.

لم تخسر الأحزاب الموالية، إذ إنها في مجموعها، وهي أحزاب جديدة، امتداد لتكتلات تقليدية وعشائرية، كانت تخوض الانتخابات سابقاً في قوائم انتخابية أو ترشيحات فردية، واجتمعت بوصفها"أحزاباً" في مجلس النواب الجديد. لكن هذا فوز مفرغ من محتواه، إذا اعتُبِر نصراً بالأصل، إذ إنه لا يغير ما في العقول والقلوب، وإنما هو دليل فشل لوهم "التحديث السياسي" الذي جرى تسويقه مؤسّساً لتعدّدية حزبية حرّة وحقيقية.

المطلوب الاعتراف بأن "هندسة الأحزاب" فكرة غير حكيمة، فالأساس في إقامة خيار تعدّدية سياسية هو الحريات والتوقف عن ملاحقة النشطاء وتخويفهم من الانضمام إلى أحزاب معارضة

قد لا يكون فوز الإسلاميين في 32 مقعداً دليلاً على انتصار كبير للمعارضة، فإذا صحّ ما يُتداول في الأوساط المقرّبة من الدولة أن القصر اتخذ قراراً بمنع أي تدخل في العملية الانتخابية، بعد أن استنتج أن "الإخوان المسلمون" قادمون، وقرّر متأخراً استخدام هذا ورقة لمواجهة الضغوط الأميركية، فقد يكون هناك تحوّلات مهمة، وإن قد تكون تكتيكياً. وإذا أخذنا بتصريح النائبة عن الإسلاميين، ديمة طهبوب، بأنهم لن يكونوا "الثلث المعطّل" في مجلس النواب، فقد يكون هناك تفاهم مع الدولة سبق الانتخابات بفترة قصيرة، المهم أنه إذا كان القصر جادّاً في توظيف موجة غضب الشعب الأردني ضد إسرائيل، فمن الضروري أن لا يكون ذلك وقتياً وشكلياً.

المطلوب الاعتراف بأن "هندسة الأحزاب" فكرة غير حكيمة، فالأساس في إقامة خيار تعدّدية سياسية هو الحريات والتوقف عن ملاحقة النشطاء وتخويفهم من الانضمام إلى أحزاب معارضة، لكن الخطوة الأهم بعد فقدان صدقية هندسة الأحزاب، هي الإفراج الفوري عن الكاتب الموهوب والساخر أحمد حسن الزعبي وجميع معتقلي الرأي، فهؤلاء ليسوا الأعداء... فلا مصداقية لبرلمان وحياة سياسية بدون ضمان حرّية التعبير والحرّيات السياسية.