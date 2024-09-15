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1.802 مليون مواطن تلقوا دعما من برنامج التحويلات لمتضرري كورونا

9/15/2024 9:59:17 AM
(MENAFN- Amman Net) تلقت 442,298 أسرة دعما نقديا من برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، الذي تموله الحكومة بالتعاون مع البنك، وينفذه صندوق المعونة الوطنية.
ووفق بيانات، فإن هذه الأسر التي تلقت دعما لغاية حزيران/يونيو الماضي، 1,802 مليون فرد في الأسر.
وأشارت البيانات إلى أن 432,224 أسرة تلقت دعما لنهاية شباط/فبراير الماضي تشمل 1,760 مليون فرد، مقابل الهدف التنموي للمشروع (400,000) أسرة الذي أعلن عنها مع إطلاق المشروع في 2020، وتلقت الدعم قرابة 18% من هذه الأسر التي تقودها نساء (مقابل هدف 10%).
وحقق المشروع أيضا هدف استفادة 110,000 عامل من إعانات الأجور من مؤسسة الضمان الاجتماعي تقريبا.
وصرف المشروع 882.87 مليون دولار من إجمالي التمويل البالغ 1,014.17 مليون دولار، بما نسبته 87% حتى آب/أغسطس الماضي وبقي من إجمالي الصرف 131 مليون دولار، إذ حقق "تقدمًا مرضيًا" في تلبية هدفه التنموي.
ويهدف المشروع إلى تقديم دعم نقدي طارئ للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والمتضررة من جائحة كورونا، ويدعم أيضا إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والتي جرى تعزيزها خلال جائحة كورونا وأصبحت نموذجا إقليميا وعالميا، في مجال التحول الرقمي وأنظمة إدارة المعلومات والسجل الاجتماعي.
البنك الدولي وافق في 25 حزيران/يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمتها 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران/يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع وقتها إلى 664 مليون دولار.
وفي آذار/مارس 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار ليرتفع إجمالي المشروع إلى قرابة المليار دولار، صرف من الإجمالي 882.87 مليون دولار.

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