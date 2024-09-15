رغم العواقب القانونية ... مرتزق سويسري يقاتل في أوكرانيا

(MENAFN
- Swissinfo)
تزداد الطائرات دون طيار أهميّةً في الأعمال القتاليّة بين أوكرانيا وروسيا. سويسريّ خبير فيها، يقاتل على الخطوط الأماميّة من هذه الحرب.
تم نشر هذا المحتوى على
15 سبتمبر 2024 - 09:00
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أدريان ليمينميه, قناة التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية ( SRF )
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Swiss drone pilot joins Ukraine War, faces legal risks at home
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Dieser Schweizer fliegt im Ukraine-Krieg Bombendrohnen
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Un Suisse pilote des drones de combat en Ukraine
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Piloto de drones se une a la guerra en defensa de Ucrania, con riesgos legales en Suiza
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((Убивать людей - это немного похоже на компьютерную игру))
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يقول باتريك ميسمر، إنه توصّل إلى اتّخاذ القرار بعد تفكير طويل. فقد تخلّى ذو 41 عاما عن مجرى حياته العادي في سويسرا في نهاية أبريل الماضي، والتحق بصفوف الجيش في أوكرانيا مقتنعا، لقوله:“لن يتوقّف المدّ الروسي في أوكرانيا، ما لم نوقفه، لذلك قررت مغادرة سويسرا”.
مثّلت صناعة الأجبان آخر الوظائف التي شغلها ميسمر في سويسرا، كما شغل عضويّة مجلس إدارة نادي الرماية المحلّي، حيث أشرف على تدريب الشبيبة.
واليوم، من الطائرات دون طيار، يلقي القنابل اليدويّة على الوحدات الروسية، المقاتلة في أوكرانيا.
يسافر ليلا تحت جنح الظلام مع رفيقين قرب خط المواجهة، ويوجّه طائراته نحو مواقع العدو، لتنهال عليها القنابل القاتلة.
يصيب ميسمر أهدافه بلمسة زر واحدة، من مسافة آمنة، ورغم وحشيّة الفعل، ينام المتطوّع السويسري ملء جفنيه، دون قلق أو انزعاج. فالقتل عنده يكاد يشبه“لعبة الفيديو”.
الحرب في بعدها الجديد
غيّرت الطائرات دون طيار ملامح الحرب في أوكرانيا؛ تحوم ليلا ونهارا فوق ساحة المعركة من الجانبين، تراقب العدو. وترصد الأهداف حتّى لا سبيل إلى المفاجآت في الهجمات المتبادلة.
وبعد اعتماد الطائرات العسكرية الكبيرة، ذاتية التحكم بالأساس، هيمنت على ساحة المعركة اليوم، الطائرات الصغيرة كالتي يحسن باتريك ميسمر توجيهها والتحكم فيها. إذ لا تكلّف سوى بضعة آلاف، أو مئات من الدولارات. وقد طلبت أوكرانيا مليون طائرة من هذا القبيل، خلال هذا العام وحده.
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