رغم العواقب القانونية ... مرتزق سويسري يقاتل في أوكرانيا

MENAFN - Swissinfo) تزداد الطائرات دون طيار أهميّةً في الأعمال القتاليّة بين أوكرانيا وروسيا. سويسريّ خبير فيها، يقاتل على الخطوط الأماميّة من هذه الحرب.



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تم نشر هذا المحتوى على 15 سبتمبر 2024 - 09:00 6دقائق أدريان ليمينميه, قناة التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية ( SRF )

يقول باتريك ميسمر، إنه توصّل إلى اتّخاذ القرار بعد تفكير طويل. فقد تخلّى ذو 41 عاما عن مجرى حياته العادي في سويسرا في نهاية أبريل الماضي، والتحق بصفوف الجيش في أوكرانيا مقتنعا، لقوله:“لن يتوقّف المدّ الروسي في أوكرانيا، ما لم نوقفه، لذلك قررت مغادرة سويسرا”.





مثّلت صناعة الأجبان آخر الوظائف التي شغلها ميسمر في سويسرا، كما شغل عضويّة مجلس إدارة نادي الرماية المحلّي، حيث أشرف على تدريب الشبيبة.

واليوم، من الطائرات دون طيار، يلقي القنابل اليدويّة على الوحدات الروسية، المقاتلة في أوكرانيا.

يسافر ليلا تحت جنح الظلام مع رفيقين قرب خط المواجهة، ويوجّه طائراته نحو مواقع العدو، لتنهال عليها القنابل القاتلة.





يصيب ميسمر أهدافه بلمسة زر واحدة، من مسافة آمنة، ورغم وحشيّة الفعل، ينام المتطوّع السويسري ملء جفنيه، دون قلق أو انزعاج. فالقتل عنده يكاد يشبه“لعبة الفيديو”.



الحرب في بعدها الجديد

غيّرت الطائرات دون طيار ملامح الحرب في أوكرانيا؛ تحوم ليلا ونهارا فوق ساحة المعركة من الجانبين، تراقب العدو. وترصد الأهداف حتّى لا سبيل إلى المفاجآت في الهجمات المتبادلة.







وبعد اعتماد الطائرات العسكرية الكبيرة، ذاتية التحكم بالأساس، هيمنت على ساحة المعركة اليوم، الطائرات الصغيرة كالتي يحسن باتريك ميسمر توجيهها والتحكم فيها. إذ لا تكلّف سوى بضعة آلاف، أو مئات من الدولارات. وقد طلبت أوكرانيا مليون طائرة من هذا القبيل، خلال هذا العام وحده.

