stc تستضيف ورشة عمل التشتيل الداخلي بالتعاون مع عالية يونس

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 14 سبتمبر 2024:
استضافت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، ورشة عمل للتشتيل والزراعة الداخلية في مقرها الرئيسي في برج أولمبيا بالتعاون مع عالية يونس المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر حسابها "Grow- It - Green". تأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج الاستدامة لشركة stc بعنوان “خطى صغيرة، لإنجازات كبير” وتماشياً مع التوجه المجتمعي الاستراتيجي للشركة لدمج الممارسات الواعية بيئيًا في عملياتها اليومية.
استكشفت ورشة العمل الإبداعية، التي أجريت بالتعاون مع عالية يونس، تقنيات مبتكرة ومختلفة للزراعة، بما في ذلك طرق الزراعة العضوية التي تناسب طبيعة الكويت. وقد قدمت يونس للمشاركين المعرفة العملية حول سبل اختيار النباتات المرنة التي يمكنها تحمل الظروف الجوية للكويت، فضلاً عن شرح سبل العناية بالنباتات بشكل صحيح، بالإضافة إلى لمحة عامة عن فوائد الاعتماد على المنتجات المزروعة ذاتيًا كمصدر غذائي مستدام. وشهدت المبادرة التي اقيمت في مقر الشركة الرئيسي حضور عدد كبير من المهتمين باستكشاف ومعرفة المزيد عن تقنيات الزراعة المناسبة.
و في بيان لها، أبرزت شركة الاتصالات الكويتية أن المبادرة تم تنظيمها بهدف تثقيف المشاركين حول الفوائد الإضافية وراء الزراعة العضوية والمنتجات المزروعة ذاتيًا. ومع المعرفة المناسبة، يمكن للأفراد أن يلعبوا دورًا نشطًا في بناء بيئة خضراء مستدامة في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعربت الشركة عن تقديرها الكبير لأهمية الاستدامة في كل من الممارسات اليومية والعملية. ومن هذا المنطلق تسعى stc إلى تسليط الضوء على مثل هذه المواضيع من خلال الأنشطة المختلفة والتعاون المتواصل مع المؤسسات والشركات عبر مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى دورها في تعزيز الوعي البيئي، تلتزم شركة الاتصالات الكويتية بتمكين رواد الأعمال الشباب من خلال تزويدهم بالفرص والأدوات اللازمة لتنمية أعمالهم. وتعد هذه الورشة واحدة من المبادرات العديدة التي ترسخ مكانة stc ودورها الهام في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال وتعزيز الابتكار والازدهار في سوق سريع التطور.
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