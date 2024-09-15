"دبي للثقافة" تستكشف توجهات النشر الرقمي وتأثيراته الإيجابية

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 سبتمبر 2024:
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن تفاصيل النسخة الثالثة من "ملتقى النشر الرقمي" التي تنظمها في 18 سبتمبر الجاري، بهدف تسليط الضوء على توجهات النشر الرقمي وتأثيره في الاقتصاد وأبرز التحديات التي تواجهه، إلى جانب تحفيز الناشرين والخبراء والمختصين في هذا المجال على تقديم حلول مبتكرة تساهم في دعم صناعة النشر الإلكتروني في الدولة وتوسيع آفاقها، ويأتي الملتقى الذي يندرج تحت مظلة "منصة تعبير" في سياق التزامات الهيئة الهادفة إلى رفع وتيرة الحراك الثقافي الذي تشهده دبي.
وتتضمن أجندة الملتقى الذي يستضيفه متحف الاتحاد سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والمعنيين بصناعة النشر في الإمارات، ومن بينهم سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والمقدم خبير الدكتور سعيد المري، مدير مركز أمن المعلومات في شرطة دبي، وإبراهيم علي خادم، مدير إدارة التراخيص والمحتوى الإعلامي في مجلس الإمارات للإعلام، والذين سيشاركون في جلسة "آفاق النشر الرقمي في الإمارات - الأمن السيبراني، حقوق الملكية الفكرية والحوكمة" التي يتولى إدارتها الكاتب والناشر جمال الشحي، مؤسس دار كتّاب للنشر.
أما البروفيسور خالد الوزني، الأستاذ المشارك في السياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتورة مونيا إدريسي، أستاذ مساعد في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فسيناقشا في جلسة "سوق النشر الرقمي" التي تديرها الدكتورة منى مصطفى، عملية تطور سوق النشر الرقمي، والتحولات في استهلاك المحتوى، وانتشار الكتب والمجلات الإلكترونية، وتأثير التكنولوجيا على صناعة النشر، كما سيستعرضا خلال الجلسة أحدث الابتكارات الخاصة بوسائل التوزيع والتسويق الرقمي والتحديات التي تواجه حقوق الملكية الفكرية والتوجهات المستقبلية في هذا المجال، فيما ستقدم البروفيسورة ميلودينا ستيفنس، أستاذة إدراة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ورشة أكاديمية بعنوان "مدخل إلى الذكاء الاصطناعي".
ويستضيف الملتقى كلاً من حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة "البيان" ومحمد الحمادي، رئيس تحرير موقع "جسور بوست" في جلسة "دور النشر الرقمي في تشكيل مشهد الإعلام المعاصر" التي ستديرها الإعلامية زينب العجمي، بينما سيضيء كل من مروان الحل، رئيس تحرير أول للنشرة والبرامج الاقتصادية في مركز الأخبار التابع لـ "دبي للإعلام"، والسعودي معاذ العمري، المتخصص في الإعلام الاقتصاد والإحصائي، عضو الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات، على تأثير الاقتصاد الرقمي على صناعة النشر، ضمن جلسة سيديرها الإعلامي سامي الرباح، تركز على توجهات هذا القطاع وما يوفره من فرص.
كما سيشهد الملتقى قيام عدد من المنصات الرقمية الرائدة في مجال بيع وعرض الكتب، ومن بينها: مكتبة الفجيرة الرقمية ومدينة الشارقة للنشر، ومنصة للتوزيع، ومنصة اطبع من المملكة العربية السعودية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وNICGulf، بطرح مجموعة من التقنيات المبتكرة التي تساهم في تحسين تجربة مستخدمي المنصات الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المحتوى الأدبي والثقافي.
وأشار محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في "دبي للثقافة" إلى اهتمام الهيئة بدعم النشر الرقمي في دبي والنهوض بمكوناته الحيوية. وقال: "يعكس "ملتقى النشر الرقمي" جهود الهيئة الرامية إلى مد جسور التواصل والحوار بين الناشرين والخبراء والمختصين في صناعة النشر الرقمي لتبادل الخبرات والآراء ووجهات النظر الهادفة إلى الارتقاء بهذه الصناعة التي تمثل جزءاً أساسياً من الصناعات الثقافية والإبداعية، ما ينعكس إيجاباً على المشهد الأدبي المحلي"، مؤكداً أن الملتقى يوفر مساحة إبداعية واسعة لرواده تحفزهم على تطوير أساليب عملهم وتبني الرقمية وتوظيفها في إنتاج المعرفة بأشكال حديثة قادرة على مواكبة متطلبات العصر وتلبية تطلعات القراء.
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