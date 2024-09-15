تقرير: الكارثة الإنسانية في طولكرم صعوبة التنقل وغياب الرعاية الصحية وسط الحصار

MENAFN - Palestine News ) طولكرم/PNN- يعيش سكان مخيم طولكرم في الضفة الغربية تحت ظروف مأساوية نتيجة تدمير البنية التحتية واستهداف المرافق الصحية بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية. حيث يتعرض المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة لمخاطر جسيمة، ويعجزون عن التنقل داخل المخيم الذي يعاني من دمار شامل، ما يعقد من إمكانية تقديم الرعاية الصحية ووصول طواقم الإسعاف لهم.

وقالت داليا حدايدة ممرضة ومسعفة متطوعة في مخيم طولكرم،

إن تدمير البنية التحتية طال كل شيء، أهمها الأرصفة والشوارع، مما أدى إلى تفاقم معاناة المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين باتوا غير قادرين على التنقل أو الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.



وتضيف: "نواجه صعوبات هائلة في تقديم المساعدة، حيث يمنع الاحتلال سيارات الإسعاف من الدخول، وعدد الطواقم الطبية غير كافٍ لتغطية كافة الاحتياجات".

وأوضحت أن المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة مثل الفشل الكلوي يعتمدون على أجهزة طبية مثل الأوكسجين أو خزع الكلى، ما يضطرهم لانتظار التنسيق مع الصليب الأحمر لفترات طويلة قبل السماح بدخول طواقم الإسعاف.



وتابعت أن التنقل في الأزقة الضيقة والمليئة بالركام يمثل خطرًا على الطواقم الطبية والمسنين على حد سواء.

وأضافت أنها تعرضت للقصف المباشر من قبل الاحتلال رغم ارتدائها سترتها التي تحمل علامة الهلال الأحمر.

في السياق ذاته، أكد توفيق كانوح مسعف متطوع آخر في المخيم، أن الاحتلال يستهدف النقاط الطبية بشكل متعمد، مما يزيد من صعوبة تقديم الخدمات الصحية.



وذكر أن مركبات الإسعاف تواجه تحديات كبيرة في التنقل بسبب تدمير الشوارع، رغم أن سيارة الإسعاف الجبلية التي يمتلكونها تساعدهم جزئيًا في بعض الحالات. لكنه أكد أن كل عملية إسعاف تتطلب تنسيقًا أمنياً عدة مرات للوصول إلى المرضى، ما يعقد الأمور بشكل كبير.

ويؤكد أحد سكان المخيم، أن الاحتلال يتعمد تدمير البنية التحتية للمخيم بشكل ممنهج، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والمرافق الصحية.



وأضاف“لم يبقوا شيئًا على حاله؛ الشوارع مدمرة بالكامل بسبب الحفريات، ولا تستطيع السيارات التنقل داخلها”، مؤكداَ أنه بسبب هذه الظروف، بات من المستحيل نقل زوجته المريضة وابنتيه من ذوي الإعاقة إلى العيادات الطبية، حيث يواجهون صعوبة حتى في الحركة البسيطة،

مضيفاَ أن بعض الحالات اضطررنا بها إلى حمل المرضى على "الحمالات" للوصول إلى المراكز الصحية نتيجة دمار الطرق.

في الختام يواجه سكان مخيم طولكرم أزمة إنسانية حادة في ظل استمرار التدمير الممنهج للبنية التحتية واستهداف الطواقم الطبية. حيث يحتاج المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة إلى دعم عاجل وتدخل طبي لتخفيف معاناتهم وتوفير الرعاية الصحية الأساسية. والوضع الحالي ينذر بمزيد من التدهور ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه الأزمة.