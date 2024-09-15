الاحتلال يُخطر بهدم ثلاث مزارع دواجن في دير بلوط غرب سلفيت

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بهدم ثلاث دواجن في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، وذلك في تصعيد جديد ضد القطاع الزراعي في المنطقة.

وقالت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المريج شمال البلدة، وداهمت المزارع التي تعود ملكيتها للمواطن إبراهيم عبد الجواد. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أبلغت العاملين في المزارع بإخلائها تمهيداً لهدمها، رغم أن صاحب المزارع كان قد تلقى إخطاراً بوقف العمل والبناء قبل نحو عام.

وتحتوي المزارع التي تم إخطارها على:

المزرعة الأولى: تبلغ مساحتها 1200 متر مربع، وتضم 4000 طائر دواجن، بالإضافة إلى غرفتين.

المزرعة الثانية: تبلغ مساحتها 700 متر مربع، مؤجرة لجمعية الإبداع التعاونية في البلدة، وتحتوي على 10,000 طائر دواجن.

المزرعة الثالثة: تبلغ مساحتها 400 متر مربع، وتحتوي على 2000 طائر دجاج.

وأوضح رئيس بلدية دير بلوط، سمير نمر، لـ"وفا" أن هذه المزارع تعتبر شرياناً اقتصادياً مهماً للبلدة، مشيرا إلى أن هدم هذه المزارع سيشكل كارثة لأصحابها ومستأجريها، مشدداً على أهمية هذه المزارع في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي للبلدة.

وسلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، 6 إخطارات وقف عمل وبناء في قرية رافات غرب سلفيت، استهدفت محلا تجاريا، وثلاثة منازل مأهولة بالسكان، ومصنع حجر صناعي، ومحل لمواد البناء.

وقبل عدة أيام سلّمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف العمل والبناء لملعب البلدة وعدة منازل قيد الإنشاء وأخرى مأهولة بالسكان.