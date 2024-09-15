الرجوب يطلع القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان على آخر المستجدات السياسية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN/ أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق #جبريل_الرجوب، القائم بأعمال سفير سلطنة عمان لدى دولة فلسطين الوزير المفوض عبد الله بن عمر بن سالم الحداد، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.
وتطرق الرجوب إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من حرب إبادة شاملة تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على الكل الفلسطيني، والمتواصلة منذ 11 شهراً، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 41 ألف شهيد وأكثر من مئة ألف من الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين.
كما أطلع الرجوب ضيفه على ما تشهده الضفة الغربية من عدوان أطلقته حكومة الاحتلال قبل عدة أيام، إضافة للتوسع الاستعماري، وتصاعد اعتداءات المستعمرين وجيش الاحتلال، وتصاعد في وتيرة اقتحام المدن الفلسطينية، وقتل المدنيين والاعتقالات وهدم المنازل، في محاولة لفرض حقائق على الأرض لإنهاء فكرة الدولة موضوعيا من خلال الاستيطان، ومن خلال تهويد الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس.
وأشاد الرجوب خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنا الدعم الذي تقدمه السلطنة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة وجهودها المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما هنأ الرجوب الحداد بتوليه مهامه قائما بأعمال السفير العماني في فلسطين، آملا له النجاح في مهامه الجديدة.
من جانبه، أكد الحداد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.
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