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الرجوب يطلع القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان على آخر المستجدات السياسية

9/15/2024 7:13:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق #جبريل_الرجوب، القائم بأعمال سفير سلطنة عمان لدى دولة فلسطين الوزير المفوض عبد الله بن عمر بن سالم الحداد، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وتطرق الرجوب إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من حرب إبادة شاملة تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على الكل الفلسطيني، والمتواصلة منذ 11 شهراً، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 41 ألف شهيد وأكثر من مئة ألف من الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين.

كما أطلع الرجوب ضيفه على ما تشهده الضفة الغربية من عدوان أطلقته حكومة الاحتلال قبل عدة أيام، إضافة للتوسع الاستعماري، وتصاعد اعتداءات المستعمرين وجيش الاحتلال، وتصاعد في وتيرة اقتحام المدن الفلسطينية، وقتل المدنيين والاعتقالات وهدم المنازل، في محاولة لفرض حقائق على الأرض لإنهاء فكرة الدولة موضوعيا من خلال الاستيطان، ومن خلال تهويد الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس.

وأشاد الرجوب خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنا الدعم الذي تقدمه السلطنة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة وجهودها المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما هنأ الرجوب الحداد بتوليه مهامه قائما بأعمال السفير العماني في فلسطين، آملا له النجاح في مهامه الجديدة.

من جانبه، أكد الحداد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

MENAFN15092024000205011050ID1108675318

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