جنوب لبنان.. إسرائيل تلقي منشورات تدعو سكان بلدة الوزاني لإخلائها

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- ألقت طائرات إسرائيلية، الأحد، منشورات على بلدة الوزاني الحدودية تدعو أهاليها إلى مغادرة المنطقة، فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه مناطق عدة جنوبي لبنان، موقعا 4 جرحى.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "بشن اعتداءات على قرى وبلدات منذ الصباح، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي كفركلا والعديسة مما أدى إلى سقوط 4 جرحى في العديسة من المدنيين أثناء إخلاء الأهالي أثاث منازلهم".

وأضافت الوكالة أن إسرائيل ألقت منشورات على بلدة الوزاني تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها الى إخلائها.

وأوضحت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة العديسة مجددا بقذائف مدفعية وفوسفورية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن "حزب الله" أنه استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان.

وصباح الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، رصد إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مستوطنات شمال البلاد، سقط بعضها في مناطق مفتوحة ما أدى إلى اندلاع حرائق.

وشهدت حدود إسرائيل مع لبنان في الآونة الأخيرة تصعيدا ملحوظا في القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، تزامنا مع تهديدات تل أبيب بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.



