جنوب لبنان.. إسرائيل تلقي منشورات تدعو سكان بلدة الوزاني لإخلائها

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- ألقت طائرات إسرائيلية، الأحد، منشورات على بلدة الوزاني الحدودية تدعو أهاليها إلى مغادرة المنطقة، فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه مناطق عدة جنوبي لبنان، موقعا 4 جرحى.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "بشن اعتداءات على قرى وبلدات منذ الصباح، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي كفركلا والعديسة مما أدى إلى سقوط 4 جرحى في العديسة من المدنيين أثناء إخلاء الأهالي أثاث منازلهم".
وأضافت الوكالة أن إسرائيل ألقت منشورات على بلدة الوزاني تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها الى إخلائها.
وأوضحت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة العديسة مجددا بقذائف مدفعية وفوسفورية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن "حزب الله" أنه استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان.
وصباح الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، رصد إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مستوطنات شمال البلاد، سقط بعضها في مناطق مفتوحة ما أدى إلى اندلاع حرائق.
وشهدت حدود إسرائيل مع لبنان في الآونة الأخيرة تصعيدا ملحوظا في القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، تزامنا مع تهديدات تل أبيب بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.
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