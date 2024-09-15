الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على معدات زراعية في الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على معدات زراعية في الأغوار الشمالية
التاريخ
9/15/2024 7:13:49 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من قرية بردلة بالأغوار الشمالية، واستولت على معدات زراعية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت المواطن ناصر جميل صوافطة خلال عمله على بناء دفيئة زراعية في أرضه، كما استولت على جرار زراعي وخلاط باطون.
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