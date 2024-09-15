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الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على معدات زراعية في الأغوار الشمالية

9/15/2024 7:13:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من قرية بردلة بالأغوار الشمالية، واستولت على معدات زراعية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت المواطن ناصر جميل صوافطة خلال عمله على بناء دفيئة زراعية في أرضه، كما استولت على جرار زراعي وخلاط باطون.

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