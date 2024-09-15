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الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في رافات

9/15/2024 7:13:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN- سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 6 إخطارات وقف عمل وبناء في قرية رافات غرب سلفيت.

وأفاد رئيس المجلس قروي في رافات شافع شحادة لـ"وفا"، بأن الاحتلال سلّم إخطارات وقف عمل وبناء لأحد المحلات التجارية، وثلاثة منازل مأهولة بالسكان، ومصنع حجر صناعي، ومحل لمواد البناء.

يشار إلى أن قوات الاحتلال سلّمت قبل عدة أيام إخطارات بوقف العمل والبناء لملعب البلدة وعدة منازل قيد الإنشاء وأخرى مأهولة بالسكان.

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