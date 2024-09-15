الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في رافات

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN- سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 6 إخطارات وقف عمل وبناء في قرية رافات غرب سلفيت.
وأفاد رئيس المجلس قروي في رافات شافع شحادة لـ"وفا"، بأن الاحتلال سلّم إخطارات وقف عمل وبناء لأحد المحلات التجارية، وثلاثة منازل مأهولة بالسكان، ومصنع حجر صناعي، ومحل لمواد البناء.
يشار إلى أن قوات الاحتلال سلّمت قبل عدة أيام إخطارات بوقف العمل والبناء لملعب البلدة وعدة منازل قيد الإنشاء وأخرى مأهولة بالسكان.
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