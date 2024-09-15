الاحتلال يقتلع أشجار زيتون في كفر الديك

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN- اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 25 شجرة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن محمد أيوب علي الأحمد.

وأفاد الأحمد لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتلعت نحو 25 شجرة زيتون من جذورها، تزيد أعمارها على 31 عاما مزروعة على مساحة تقارب 4 دونمات في المنطقة الشمالية من البلدة والمسماة "حديقة راجح".

وأشار إلى أن هذه الأرض تتعرض لانتهاكات مستمرة من قوات الاحتلال ومستعمريه، كونها قريبة من مستعمرة "بروخين" المقامة على أراضي القرية، حيث تم تقطيع الأرض وتخريبها قبل عدة سنوات من المستعمرين، فقمت باستصلاحها.