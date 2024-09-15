الاحتلال يقتلع أشجار زيتون في كفر الديك

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN- اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 25 شجرة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن محمد أيوب علي الأحمد.
وأفاد الأحمد لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتلعت نحو 25 شجرة زيتون من جذورها، تزيد أعمارها على 31 عاما مزروعة على مساحة تقارب 4 دونمات في المنطقة الشمالية من البلدة والمسماة "حديقة راجح".
وأشار إلى أن هذه الأرض تتعرض لانتهاكات مستمرة من قوات الاحتلال ومستعمريه، كونها قريبة من مستعمرة "بروخين" المقامة على أراضي القرية، حيث تم تقطيع الأرض وتخريبها قبل عدة سنوات من المستعمرين، فقمت باستصلاحها.
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