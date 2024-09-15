الخصاونة يقدم استقالة حكومته للملك عبد الله الثاني

MENAFN - Palestine News ) الاأردن / PNN- قدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الأحد استقالة حكومته للملك عبد الله الثاني تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.

وقالت قناة "المملكة"

إن "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت الأحد استقالتها بعد إنجاز استحقاق مجلس النواب العشرين".

وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للملك الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن من المتوقع أن يخلف الخصاونة في المنصب جعفر حسان الذي يتولى حاليا منصب مدير مكتب الملك ووزير التخطيط السابق الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة.

وتقدمت جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين– على الأحزاب الأخرى المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الثلاثاء بحصولهم على 31 مقعدا من أصل 138، في نتيجة غير مسبوقة منذ أكثر من 3 عقود.

وشكلت حكومة الدبلوماسي القانوني بشر الخصاونة (55 عاما) في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020.



