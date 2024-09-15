رحيل الروائي والناقد والكاتب والمفكر اللبناني إلياس خوري

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- توفي صباح اليوم الروائي والناقد والكاتب المسرحي والمفكر اللبناني إلياس خوري، في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد صراع مع المرض اقترب من العامين.

وقد كتب الناشر ماهر كيّالي، صاحب "المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر" في بيروت: منذ قليل علمتُ برحيل الكاتب اللبنانيّ الكبير إلياس خوري، نصف قرن من الصداقة، خسرنا قامة أدبيّة ووطنيّة رفيعة".

ولد إلياس خوري في بيروت عام 1948، لعائلة أرثوذوكسية في منطقة الأشرفية، في عام 1967 سافر إلى الأردن، وزار مخيماً للاجئين الفلسطينيين، وكان هذا سببا في تغيير مسار حياته باتجاه القضية الفلسطينية، فانضم إلى حركة فتح، وغادر الأردن بعد أحداث أيلول الأسود.

درس التاريخ في الجامعة اللبنانية، وحصل على الدكتوراة في التاريخ الاجتماعي من جامعة باريس.

انضم إلى مجلة مواقف عام 1972، وترأس تحرير مجلة شؤون فلسطينية بالتعاون مع الشاعر محمود درويش، وعمل محررا لسلسلة ذكريات الشعب الصادرة عن مؤسسة البحوث العربية بين عامي 1980، و1985، كما عمل مديرا لتحرير مجلة الكرمل التي رأس تحريرها محمود درويش، وعمل مديرا لتحرير القسم الثقافي في صحيفة السفير اللبنانية، كما عمل مديرا فنيا لمسرح بيروت.

نشر روايته الأولى "عن علاقات الدائرة" عام 1975، وكتب سيناريو فيلم الجبل الصغير عام 1977 الذي يدور حول الحرب الأهلية في لبنان، وكتب عدة روايات منها "رحلة غاندي الصغير"، ورواية باب الشمس التي تعرضت لملحمة اللجوء الفلسطيني في لبنان، وقد أُنتجت فيلماً من إخراج المصري يسري نصر الله.

كما أصدر رواية "يالو" التي تُرجمت إلى الإنجليزية، و"أولاد الغيتو" التي تُرجمت إلى العبرية، و"أولاد الغيتو 2"، والوجوه البيضاء، ورائحة الصابون، وأبواب المدينة، وعكا والرحيل، ومملكة الغرباء، ومجمع الأسرار، وكأنها نائمة، والمرايا، كما أصدر مجموعة أخرى من الكتب في الدراسات النقدية، والدراسات الاجتماعية. فضلا عن آلاف المقالات، وتحرير عشرات الكتب والسير.

تُرجمت أعماله إلى الهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية والإيطالية والبرتغالية والنرويجية والإسبانية والسويدية.