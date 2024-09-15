سياح الفضاء يعودون إلى الأرض بعد أول عملية سير خاصة

MENAFN - Palestine News ) /PNN/ أكمل فريق "بولاريس داون" التابع لشركة "سبيس إكس"، مهمته وعاد إلى الأرض ليحقق بذلك أول عملية سير في الفضاء تجريها شركة خاصة في العالم.

وأوضحت "سبس إكس" عبر حسابها بمنصة "إكس" الأحد، أن كبسولة دراغون التي تضم فريق "بولاريس داون" وبينهم الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي جاريد إيزاكمان، هبطت في مياه خليج المكسيك قرب منطقة "دري تورتوغاس" بولاية فلوريدا الأمريكية.

ومع استكمال المهمة، تم تسجيل إيزاكمان والمهندسة في سبيس إكس سارة غيليس باعتبارهما الشخصين رقم 264 و265 اللذان سارا في الفضاء.

وكانت مهمة "بولاريس داون" انطلقت في 10 سبتمبر/ أيلول الحالي من ولاية فلوريدا على متن صاروخ "فالكون 9".

وفي 12 سبتمبر خرج إيزاكمان وبعده غيليس من الكبسولة وسارا في الفضاء بمساعدة حبل مربوط بهما.

وضم الفريق إلى جانب إيزاكمان وغيليس كل من المهندسين آنا مينون والطيار سكوت بوتيت.