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الاحتلال يعتقل مواطنين جنوب غرب الخليل

9/15/2024 6:11:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من المواطنين قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين خلال وجودهم قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.


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