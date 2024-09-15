الاحتلال يعتقل مواطنين جنوب غرب الخليل
التاريخ
9/15/2024 6:11:54 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من المواطنين قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين خلال وجودهم قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.
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