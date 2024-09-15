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إسرائيل.. اندلاع حريق بمصنع إسمنت تزامنا مع سقوط صاروخ من اليمن

9/15/2024 6:11:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- قالت قناة عبرية، إن حريقا اندلع في مصنع لإنتاج الإسمنت وسط إسرائيل، تزامنا مع سقوط الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه من اليمن، صباح الأحد.

ونقلت القناة (14) الخاصة، عن قوات الإطفاء والإنقاذ، أن حريقا اندلع في مصنع "نيشر" في الرملة.

وأضافت: "بحسب بيان الإطفاء، فإنه في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا، وبنفس توقيت تفعيل أجهزة الإنذار في عموم البلاد، ورد بلاغ يفيد باندلاع حريق في سير ناقل (للبضائع) بطول حوالي 800 متر وارتفاع حوالي 15 متراً في مصنع نيشر في الرملة الذي ينتج الإسمنت".

وأضافت القناة أنه "يجري حاليا التحقيق في أسباب اندلاع الحريق".​​​​​​​

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