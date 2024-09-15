إسرائيل.. اندلاع حريق بمصنع إسمنت تزامنا مع سقوط صاروخ من اليمن

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- قالت قناة عبرية، إن حريقا اندلع في مصنع
لإنتاج الإسمنت وسط إسرائيل، تزامنا مع سقوط الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه من اليمن، صباح الأحد.
ونقلت القناة (14) الخاصة، عن قوات الإطفاء والإنقاذ، أن حريقا اندلع في مصنع "نيشر" في الرملة.
وأضافت: "بحسب بيان الإطفاء، فإنه في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا، وبنفس توقيت تفعيل أجهزة الإنذار في عموم البلاد، ورد بلاغ يفيد باندلاع حريق في سير ناقل (للبضائع) بطول حوالي 800 متر وارتفاع حوالي 15 متراً في مصنع نيشر في الرملة الذي ينتج الإسمنت".
وأضافت القناة أنه "يجري حاليا التحقيق في أسباب اندلاع الحريق".
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