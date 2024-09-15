بعد تصاعد التهديدات والاستعدادات.. هل أصبحت الحرب على لبنان مسألة وقت؟

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- قال مسؤولون إسرائيليون، حضروا جلسة نقاش إستراتيجي وأمني "رفيعة" في تل أبيب، إن "فرص التسوية السياسية في شمال إسرائيل ضئيلة"، مؤكدين أن "الحملة في الشمال هي مسألة وقت، وتتراوح بين بضعة أسابيع وبضعة أشهر".

وأوضح المسؤولون أنه "في كل الأحوال، لن يوافق السكان على العودة إلى منازلهم، حتى لو تمت تسوية مع ميليشيا حزب الله".

وفي النقاش، تم التوصل إلى تفاهم على أن المعركة في الشمال مبنية على ركيزتين: الشرعية الدولية التي تعمل عليها إسرائيل بهدوء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفي الوقت نفسه إدارة السلاح. وعلى الجانب الآخر أعلن الجيش خلال المناقشة أن القوات جاهزة بالخطط والأسلحة اللازمة.

وجرى خلال النقاش تفاهم على أن المحادثات التي يقودها المبعوث الأمريكي إلى المنطقة، عاموس هوشستين، على أمل التوصل إلى تسوية دبلوماسية، لا تحرز تقدمًا.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصدر أوامره للجيش بالاستعداد لحملة واسعة النطاق ضد "حزب الله" في لبنان، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال نتنياهو، خلال الجلسة، بمشاركة رؤساء المنظومة الأمنية، وبحضور وزير الجيش يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، إن "الوضع في الشمال لا يمكن أن يستمر".

وتابع: "هُناك حاجة إلى تغيير التوازن، ويجب إعادة السكان إلى ديارهم، ولن يتم ذلك دون تغيير المعادلة مع ميليشيا حزب الله، وعلى الجيش الإسرائيلي الاستعداد لحملة واسعة النطاق في لبنان".

وجاءت كلمات نتنياهو، بعد أكثر من 11 شهرًا من انضمام

"حزب الله" إلى القتال في جبهة غزة، كما أطلقت "حزب الله" اللبنانية عشرات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية نهاية الأسبوع الجاري، فيما هاجم الجيش الإسرائيلي مستودعات الذخيرة التابعة "حزب الله" في جنوب لبنان وشماله، على بعد أكثر من 150 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل.

وعلى الرغم من أن إسرائيل تمنح التحرك الأمريكي فرصة أخرى، إلا أنها أوصلت للأمريكيين رسالة مفادها أنه إذا لم يحرز التحرك تقدمًا، فلن يكون أمام إسرائيل خيار سوى اللجوء إلى حملة واسعة في الشمال.

