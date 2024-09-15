قرى وبلدات شمال غرب القدس تعيش تحديات خطيرة تهدد السلم المجتمعي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN/ ست عشرة بلدة تقع تعاني في شمال غرب القدس تضم حوالي 80 الف نسمة،تواجه مجموعة من التحديات التي تحول من تقديم خدمات افضل للمواطنين وتحديدا في مجال البنية التحتية والطرق الواصلة ما بين هذه القرى ومحيطها، بالإضافة الى تحسين الواقع الاقتصادي للمواطنين المعتمد على الزراعة والأيدي العاملة بشكل أساسي، وخدمات الصحة والتعليم والبيئية وفي مقدمتها عدم وجود شبكة صرف صحي ما حول وادي سلمان ومناطق اخرى الى مكرهه صحية. بالإضافة الى انتشار المخدرات والسيارات الغير قانونية واثرها على الامن والسلم الاجتماعي. في ظل التقصي الحكومي في تقديم الدعم لهذه المنطقة .

وفي الحلقة الثانية من برنامج صوتكم مهم الذي تنتجه شبكة وطن الاعلامية وخصصت لنقاش واقع البلدات الواقع في شمال غرب القدس وشارك فيها عدد من رؤساء الهيئات المحلية وممثلين عن المجتمع المحلي ومواطنين، أكد وكيل وزارة شؤون القدس، سعيد يقين، أنهم يعملون ضمن حدود بلدية القدس، مشيرًا إلى أن التمويل الحكومي يركز بشكل كبير على عمليات الهدم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المقدسيين.

وأوضح "يقين" أن 77% من الأراضي في تلك المنطقة تشهد تضييقًا كبيرًا بسبب مصادرة الأراضي من قبل الاحتلال ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير، حيث وصل سعر الدونم في بلدة قطنة إلى 200 ألف دينار أردني، كما تحدث عن الكثافة السكانية العالية وما نتج عنها من أزمات مرورية تعاني منها بلدة بدو تحديدًا.

وتابع بأنهم يعملون على إيصال شكاوي المواطنين بشكل متواصل للجهات المعنية ومؤسسات القدس يصلها دعم من وزارة شؤون القدس ولا يوجد مؤسسات كبيرة تتمكن من تثبيت المواطنين ودعمهم للتمسك بأرضهم.

وأضاف بأنهم يعملون على عدة خطوات للحفاظ على السلم الأهلي في هذه المناطق، وكل الاحتياجات والشكاوي التي تصل للمواطنين يتلقوها ويرفعوا بعضها لـ وزارة الحكم المحلي وغيرها من الجهات رغم الأزمة المالية، وكل الطلبات التي تتعلق بالخدمات وقطاعات الإنتاج يحرصون على إيصالها أيضا.

ونوه إلى أنه لا يجب خلط الأسباب بالنتائج، والفلسطينيين بالمنطقة "س" لا يوجد لديهم استثمار ولا قطاعات إنتاج، والنسبة العظمى من قطاعات الإنتاج معطلة في فلسطين لأن الاحتلال يسعى تعطيلها.

من جانبه قال رئيس بلدية بدو ورئيس مجلس الخدمات المشترك سالم أبو عيد إن حجم الاستهداف ارتفع من قبل الاحتلال سواء من خلال المضايقات على المكبات والنفايات بالإضافة إلى المياه العادمة وتجمعها وهي نتيجة لجدار الفصل العنصري في منطقة شمال غرب القدس ومصادرة آلاف الدونمات،

وأضاف، عمل الاحتلال على تقليص مساحة الأراضي التي يُسمح البناء عليها وبعض القرى فيها شبكات صرف صحي والبعض الآخر يفتقر لها وهذا أصبح عبئ كبير علينا ومن مشاريع التمني وصعبة المنال.

وقال بأننا في مرحلة تحرر وطني تعني البناء وكل رئيس بلدية في مناطق شمال غرب القدس يعيش في حقل ألغام بسبب استهداف الاحتلال للمواطن وللبلديات وعلى السلطة الوطنية أن تقف أمام مسؤولياتها، وهناك أكثر من 6 آلاف سيارة غير قانونية في مناطق شمال غرب القدس، ونحن طرحنا حلول لها ولكن نحتاج لآذان صاغية منها تفعيل النقل العام ما يخفف من حركة السيارات بالإضافة لوجود عدد كبير من السيارات لدى الأجهزة الأمنية توضع للبيع، لماذا لا يتم بيعها للمواطن الفلسطيني أو للهيئات المحلية وهذا جزء من الحلول التي نطرحها.

ولفت إلى أن الاحتلال يسعى لنشر آفة المخدرات في شمال غرب القدس ونسبتها غير بسيطة في هذه المناطق من كفر عقب للرام وحتى بلدة بدو.

من جانبها قالت مديرة مدرسة القبيبة الثانوية ابتسام طه إن المرأة جزء لا يتجزأ من الوطن وتكوين البيت ودعم الزوج على الرغم من معاناتها ومواجهتها العديد من التحديات منها السياسية والوطنية والاجتماعية وأزمة المكان بسبب هدم الاحتلال لكثير من المنازل.

وأضافت بأن هناك مساعي لإنجاح العملية التعليمية مع اقتراب السنة الدراسية الجديدة، ووزارة التربية والتعليم تميل للتعليم الوجاهي قدر الإمكان على الرغم من كونه تحدي كبير في ظل قرصنة الأموال وعدم انتظام الراتب ليس فقط للمعلمين بل لكافة موظفين الوطن.

وقالت بان البيت الفلسطيني يعاني من صعوبات بالتعليم الإلكتروني نتيجة قلة الأجهزة في المنازل وهناك أفكار لمحاولة حل هذه المشكلة للطلبة الأخوة في ذات المنزل، منها تقسيم الأوقات بين المستويات الأساسية والثانوية.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لتأمين المراكز التعليمية التي نحتاجها بشكل مباشر، ونحن في حالة طوارئ قد نتوجه للتعليم الإلكتروني في أي لحظة، ويجب على الحكومة أن تتحدث مع شركات الاتصالات لعدم قطع الإنترنت من قبلهم ليتمكن الطلبة من استكمال تعليمهم.

ونوهت إلى أن المشاريع الصغيرة التي تدعم المرأة تحتاج للتمويل خاصة للنساء اللواتي يعملن في مشاريع خاصة وصغيرة لتطويرها من خلال منحهن مبلغ مالي بسيط لإنجاح المشروع الذي يقمن به.

وبين استطلاع الكتروني خاص أجرته شبكة وطن الاعلامية حول ما الذي يحتاجه المواطنون في قرى شمال غرب القدس، صوت

25 % من المشاركين

للحاجة الى مشاريع البنية التحتية فيما أولى 8% الاهمية لدعم الانتاج الزراعي وتوفير فرص العمل وصوت 67% لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في المنطقة.

وفي مقابلات ميدانية أجريت خصيصا لهذه الحلقة ركز المواطنون على ضرورة حل المشاكل التي تعاني منها المنطقة وفي مقدمتها البنية التحتية وتحديدا شبكة الطرق وعدم توفر شبكة صرف صحي وما لهذا من أثار سلبية على البيئة، وانتشار المخدرات والسيارات الغير قانونية ، وتفاقم الوضع الاقتصادي الامر الذي يهدد السلم والامن الاجتماعي.

وقدم المشاركون مجموعة من المداخلات والتوصيات، ركزت على ذات المواضيع والمشاكل التي يعاني منها المواطنين في المنطقة، وضرة العمل على حل هذه المشاكل وتوفير الدعم اللازم لها، ومن ابرز المداخلات والتوصيات:

قال جمال داود رئيس مجلس بلدي بيت دقو ورئيس دائرة المياه والصرف الصحي في شمال غرب القدس أن هناك مطالب كثيرة للهيئات المحلية، ويجب ان تكون

للحكومة اذان صاغية لنا، وطالب بتوفير مكاتب للمؤسسات الرسمية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين ومن بين هذه المطالب محكمة شرعية وغيرها.

وقال احمد برجس رئيس بلدية الجديرة أن الحكومة الفلسطينية هي الحكومة الوحيدة في العالم التي تخصص وزارة باسم مدينة، وأن البلديات في المنطقة تحمل هم المواطنين وطالب وزارة الحكم المحلي بتحمل مسؤولياتها، لان شح الموارد المالية ينعكس على عمل البلديات وبالتالي المواطنين

بدوره أكد صادق جبر رئيس بلدية رافات بأن الهيئات المحلية تصر وتطالب بتشكيل لجان مسائلة محلية لاطلاعها على عمل الهيئات المحلية، والمشاكل التي تواجهها، ومن جهة اخرى تشعر الهيئات المحلية بوجود لجان رقابية،

واشار الى تقصير المجتمع المحلي بالقيام بدوره في الرقابة على عمل الهيئات المحلية وطالب بتعزيز هذه الثقافة لتطوير الاداء وجسر الفجوة.

من جانبه قال ضياء الفقيه رئيس بلدية قطنة، أن الفلسطيني لا يشعر بالأمان بسبب وجود الاحتلال، واشار الى ان جدار الفصل العنصرية سبب أزمة اجتماعية خانقة حيث حد من المساحة المسموح بها للبناء، وفيما يتعلق بالسلم الاجتماعي، فهناك 11 قضية قتل في المنطقة لم تحل وهذا له اثار سلبية على المجتمع.

وطالب محمد عياش مدير جمعية النهضة الريفية لشمال غرب القدس، بالاهتمام بالمزارعين وتقديم الدعم الكافي لهم من خلال افتتاح مكتب لوزارة الزراعة في المنطقة ، وقال لا يعقل ان تكون موازنة وزارة الزراعة 1%، وهذا مؤشر على عدم اهتمام الحكومة بالزراعة، في حين يطالب المزارع الالتزام بالمواصفات والمعايير في ظل عدم قدرة المزارعين على استغلال المناطق المصنفة C

و أكدت مفيدة حميدان رئيسة مركز نسوي بدو، أن الجمعيات المحلية والبلديات يكملوا عمل بعضهم بعضا ، فالبلدية تعمل على البنية التحتية والمركز النسوي يشتغل على بنية مجتمعية وتساهم في رفع مستوى الاسرة، وطالبت بدعم هذه الجمعيات والمراكز للقيام بدورها حيث ان الدعم المقدم لها قليل وتعتمد على مساعدات من المجتمع المحلي .

وحذر يوسف نعمان الشيخ رئيس مجلس اولياء الامور الموحد لمدارس بدو، من الانعكاسات الخطيرة على عملية التعليم لعدم فعالية التعليم الالكتروني، بسبب عدم توفر الاجهزة وشبكات الانترنت المناسبة لجميع الطلاب، وضرورة العودة للتعليم الوجاهي، وقال ان جيل بأكمله يواجه خطر التجهيل منذ ازمة كورونا، وأن الحل يكمن في الحفاظ على كرامة المواطن وعدم المس براتبه وتوفير حياة كريمة له.

وقدم الدكتور خالد عياش مدير مركز الكرمل الطبي:

خطة عمل لتعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الحالية والتهديد بالتهجير تتضمن تأمين مستلزمات التموين والادوية وتأهيل طواقم ومواد الاسعاف الاولي واعادة الاهتمام بالزراعة المنزلية لمواجهة أي طارئ قد يحدث في المنطقة.

واستغرب المهندس مصطفى حميد المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في شمال غرب القدس، من نكران الواقع، فالوضع الراهن وما تظهره استطلاعات الرأي تظهر عدم شعور المواطن بالأمان والسلم المجتمعي نتيجة للوضع الاقتصادي، وضعف الخدمات المقدمة عديد المؤسسات الرسمية وشبة الرسمية، وأضاف ان هناك تقصير حكومي بالغ فيما يتعلق بملف مكب النفايات، وعدم توفير الدعم المالي المستدام للهيئات المحلية، فمنذ جائحة كورونا حتى اليوم لم يحصل مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة على أي مشروع تنموي او احتياج طارئ، وطالب بتعزيز قدرات الهيئات المحلية من خلال مشاريع مدرة للدخل تساعد في تأمين مصاريفها التشغيلية.