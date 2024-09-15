اليرموك تحصل على شهادة الاعتماد الدولي في جودة التعليم السياحي والفندقي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 15 أيلول ( بترا ) - حصلت كلية السياحة والفنادق في جامعة اليرموك، وللدورة الثالثة على التوالي، على شهادة الاعتماد الدولي في جودة التعليم السياحي والفندقي "التيدكوال"، من منظمة السياحة العالمية، للفترة من عام 2024 - 2027.
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، في تصريح اليوم الأحد ، إن هذا الإنجاز يُتوج الجهود التي بذلتها وتبذلها الكلية في تطوير مناهجها وخططها الدراسية، لمواكبة التطورات الحديثة في التعليم السياحي والفندقي، مشيدا بجهود أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية لتقديم كل ما هو مفيد لتسهيل تعليم الطلبة وتعزيز معارفهم العلمية ومهاراتهم التطبيقية.
وأضاف أن حصول الكلية على هذه الاعتمادية الدولية، يُبرهن أن جامعة اليرموك تسير بشكل صحيح في ملف الاعتمادات والجودة وفق أقصى المعايير الأكاديمية المطلوبة، لافتا إلى ما حققته الجامعة من تقدمٍ في تصنيف QS العالمي للجامعات / التخصصات، الصادر في نيسان الماضي من العام الحالي، والذي صُنفت فيه ضمن فئة أفضل 101-150 جامعة حول العالم في مجال إدارة السياحة والضيافة والترفيه.
من جهته، أكد عميد الكلية الدكتور أكرم رواشدة، أن حصول الكلية على هذه الاعتمادية من شأنه المساهمة في زيادة التنافسية لخريجي الكلية في سوق السياحة والفنادق الوطني والعربي والدولي، إضافة إلى استخدام شعار "التيدكوال" للتسويق لبرامج الكلية، وتوفير فرص تدريبية مجانية عن بعد لطلبة الكلية في المجالات الفندقية والسياحية من أكاديمية "التيدكوال" التابعة لمنظمة السياحة العالمية.
وأشار إلى أهمية هذه الاعتمادية الدولية في زيادة قدرة طلبة الكلية وأساتذتها على الانخراط في المشاريع الدولية التي تنظمها منظمة السياحة العالمية، وبالتالي رفع مستوى الثقة التي تتعزز لدى المشغلين في القطاع السياحي والفندقي بطلبة الكلية وخريجيها.
يذكر أن جامعة اليرموك، هي واحدة من بين 4 جامعات عربية، حاصلة على شهادة الاعتماد الدولي في جودة التعليم السياحي والفندقي.
-- ( بترا )
أ غ /أ م / س س
15/09/2024 10:17:44
MENAFN15092024000117011021ID1108675213
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