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بينيت يخرج من عزلته متفوقاً على نتنياهو في الاستطلاعات

9/15/2024 5:12:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، من عزلته السياسية، متأثرًا باستطلاعات الرأي الإسرائيلية التي أظهرت تقدمه على بنيامين نتنياهو، ما دفعه للعودة إلى المشهد السياسي الإسرائيلي من خلال إنشاء ما يُسمى "هيكل ميداني" لبناء حزب جديد.

وذكر تقرير للقناة الـ 12 الإسرائيلية أن عودة بينيت جاءت بطريقة تشبه "تسخين محركات السيارات"، رغم عدم وجود موعد محدد للانتخابات حتى الآن.

وفي الأيام القليلة الماضية، بدؤوا في مقر حزب بينيت الجديد، الذي لم يُحدد له اسم بعد، بإعادة تفعيل الخلايا النائمة التابعة له.

ويأتي تحرك بينيت استنادًا إلى آخر استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي تظهر فوزه وتفوقه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بمدى ملاءمته لرئاسة الحكومة.

ووفقًا للقناة الـ 12 الإسرائيلية، تفوق بينيت بفارق كبير على نتنياهو في السؤال حول مدى صلاحيته لمنصب رئيس الوزراء، حيث اختار 40% من المستطلعين بينيت، بينما اختار 29% فقط نتنياهو. وأجاب ربع المشاركين بأنهم "لا يفضلون أيًّا منهما"، بينما قال 6% "لا أعرف".

وفي مقارنة مع زعيم المعارضة يائير لابيد، حصل نتنياهو على 31%، مقابل 29% لصالح لابيد، بينما رأى 34% من المستطلعين أن أيًّا منهما غير مناسب للمنصب.

وبحسب الاستطلاع، يظهر تقدم بينيت في الساحة السياسية حيث يُتوقع أن يحصل حزبه الجديد على 20 مقعدًا في الكنيست، وهو نفس عدد المقاعد التي قد يحصل عليها حزب الليكود، بينما يحصل "معسكر الدولة" على 13 مقعدًا فقط.

كما تظهر النتائج أن كتلة معارضي نتنياهو، باستثناء الأحزاب العربية، ستحصل على 64 مقعدًا؛ ما شجع بينيت على العودة إلى الساحة السياسية الإسرائيلية.



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