أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 20و35قرشا، والبطاطا بين 40و 60قرشا، والبندورة بين 10و 20قرشا، والجزر بين 40و 60قرشا، والخيار بين 15و 30قرشا، والزهرة بين 25و 50قرشا، والليمون بين 30و 60قرشا، والموز البلدي بين 50و 80قرشا.-(بترا)

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