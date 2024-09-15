أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3350طنا، منها 2130طن خضار، و989طن فواكه، و 230طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 20و35قرشا، والبطاطا بين 40و 60قرشا، والبندورة بين 10و 20قرشا، والجزر بين 40و 60قرشا، والخيار بين 15و 30قرشا، والزهرة بين 25و 50قرشا، والليمون بين 30و 60قرشا، والموز البلدي بين 50و 80قرشا.-(بترا)
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