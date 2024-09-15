تجارة عمان تبحث قضايا تهم تجار ومنتجي المواد الزراعية



واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عقد بمقر تجارة عمان، اهمية تظافر جهود جميع الجمعيات والنقابات الزراعية لضمان استدامة الإنتاج الغذائي واستقرار الإمدادات الغذائية، مما يسهم في تحسين الأمن الغذائي على المدى الطويل.



وشدد على ضرورة عقد اجتماع للنقابات والجمعيات المعنية بالقطاع الزراعي لتوحيد الجهود ومناقشة التحديات التي تواجهها بشكل شامل، مما يساعد في الوصول لحلول ملائمة ومتكاملة، تنعكس على أعمال القطاع بكل تفاصيله.

وأكد أن تجارة عمان تدعم بكل إمكاناتها نقابات وجمعيات أصحاب العمل سواء كانت الاستشارات القانونية والجمركية والضريبية، والدراسات المتخصصة، والمساعدة في تنظيم ورش العمل، والندوات، والمعارض التي تدعم تطوير القطاع التجاري والخدمي وبمقدمة الزراعي.



من جهته، أكد المهندس صالح الياسين رئيس النقابة ضرورة التعاون مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز فعالية القطاع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي، مثمنا دعم الغرفة واهتمامها في تذليل التحديات والتشاركية الدائمة مع جميع النقابات والجمعيات التجارية.

ودعا الياسين للتنسيق بين النقابة وتجارة عمان لتطوير استراتيجيات أكثر فعالية للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مع التركيز على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية عند اصدار الانظمة والتعليمات التي تخص تجار ومنتجي المواد الزراعية.

من جانبهم طرح اعضاء مجلس النقابة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وفي مقدمتها ضرورة توحيد البيانات الخاصة بالقطاع، وعقد لقاءات ثنائية مع الجهات المعنية لمعالجة بعض الاختلالات التي تواجه عملهم.

وأكد أعضاء مجلس ادارة الغرفة الحضور، على ضرورة تحديد اولويات العمل للنقابة، والتركيز على اهم التحديات والمعيقات التي تواجه عملهم، والخروج بمصفوفة واضحة تتضمن أولويات العمل والتحديات المحددة، مما يوفر إطار عمل واضح يساعد في تنظيم الجهود ويعزز من فعالية التواصل مع الجهات المعنية.