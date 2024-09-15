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دواء شائع الاستخدام يرتبط بزيادة خطر الانهيار العقلي

9/15/2024 5:04:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة جديدة عن عقار شائع الاستخدام "بوصفة طبية" قد يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بانهيار عقلي.
وقال فريق البحث إن عقار Adderall المستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، أو العقاقير المشابهة الأخرى، يزيد من احتمال الإصابة بالذهان أو الهوس بنسبة 60%.

وتزيد الجرعات الأقوى من المخاطر بشكل أكبر، فالأشخاص الذين تناولوا الجرعة القصوى التي أوصت بها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كانوا أكثر عرضة للخطر بنحو 5 أضعاف.

وتهدف الأدوية إلى تعزيز التركيز من خلال تحفيز الجهاز العصبي وزيادة معدل ضربات القلب ومستويات اليقظة، وهي مشابهة لمخدر شائعة غير مشروع. وتعمل عن طريق زيادة مستويات الدوبامين في الدماغ، وهو ما يرتبط بالهلوسة والأوهام والجنون.

وشملت الدراسة حوالي 4000 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما. وقد تم إدخال جميع المرضى إلى مستشفى ماكلين، بعد إحالات من مستشفيات أخرى في نظام الرعاية الصحية في مركز ماساتشوستس العام بريغهام.

وقالت معدة الدراسة لورين موران، وهي باحثة في مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام: "تظهر نتائجنا أنه من الواضح أن الجرعة هي عامل مهم في خطر الإصابة بالذهان، ويجب أن تكون الاعتبار الرئيسي عند وصف العقاقير المنشطة".

وأضافت أن النتائج لا ينبغي أن تثير القلق، ولكنها يجب أن تؤدي إلى توخي الحذر الإضافي عند وصف هذه الأدوية، وخاصة لأولئك الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بالذهان والهوس.

نشرت الدراسة في المجلة الأمريكية للطب النفسي.RT

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