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اكتشاف عامل خطر أثناء الحمل يهدد النساء باكتئاب ما بعد الولادة

9/15/2024 5:04:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تواجه النساء المعرضات لمستويات عالية من تلوث الهواء خلال الحمل خطرا متزايدا للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.
ووجدت الدراسة التي نشرتها مجلة Science of the Total Environment أن تعرض النساء لمستويات أعلى من ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) أو الجسيمات القابلة للاستنشاق (PM10) خلال الثلث الثاني من الحمل يزيد بنحو أربعة أضعاف من خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، مقارنة بالنساء المعرضات لمستويات أقل من تلك الملوثات الجوية. ويستمر هذا الخطر الأعلى لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وقالت الدكتورة تريسي باستين، الأستاذة المساعدة في العلوم السكانية السريرية والصحة العامة في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "ما هو جديد حقا في هذا العمل هو أننا تمكنا من تمديد فحص الاكتئاب إلى ما بعد العام الأول بعد الولادة، وأظهرنا التأثير المستمر لتلوث الهواء أثناء الحمل على أعراض الاكتئاب طوال ثلاث سنوات بعد الولادة".

ويأتي ثاني أكسيد النيتروجين من حرق الوقود الأحفوري في المركبات ومحطات الطاقة، في حين أن الجسيمات القابلة للاستنشاق، الذي يشير إلى الجسيمات التي يقل قطرها عن 10 ميكرومتر، ويمكن أن يشمل كل شيء من الغبار وحبوب اللقاح إلى الملوثات من المصانع وحرائق الغابات.

ومن المعروف أن التعرض لهذه المواد الكيميائية بتركيزات عالية أو لفترات طويلة يزيد من خطر إصابة الشخص بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك الربو والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ويقوم مجال بحثي ناشئ، مدعوم من قبل فريق كلية كيك للطب، بفحص التأثيرات طويلة المدى لهذه المواد الكيميائية وغيرها على صحة الأمهات والأطفال.

وتابعت الدراسة الطولية 361 أما من بداية الحمل وحتى ثلاث سنوات بعد الولادة. وجمع الباحثون بيانات عن أعراض الاكتئاب لدى الأمهات بعد عام واحد، وسنتين، وثلاث سنوات من الولادة، ثم قارنوا هذه البيانات بقياسات تلوث الهواء الأسبوعية بالقرب من منازلهن أثناء الحمل، ووجدوا رابطا قويا بين مستويات التلوث وأعراض الاكتئاب اللاحقة.

وواجهت النساء اللائي تعرضن لمستويات أعلى من ثاني أكسيد النيتروجين خلال الأسابيع من 13 إلى 29 من الحمل خطرا أعلى بنسبة 3.86 مرة للإصابة بالاكتئاب بعد الولادة لمدة تصل إلى 3 سنوات.

كما واجهت النساء اللاتي تعرضن لمستويات أعلى من الجسيمات القابلة للاستنشاق PM10 خلال الأسابيع من 12 إلى 28 خطرا أعلى بنسبة 3.88 مرة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

وبشكل عام، عانت 17.8% من النساء من أعراض الاكتئاب بعد عام واحد، و17.5% بعد عامين و13.4% بعد ثلاثة أعوام.

وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى الحاجة إلى الفحص المستمر للصحة العقلية بعد 12 شهرا من الولادة، وتشير إلى أن تقليل التعرض لتلوث الهواء خلال الثلث الثاني من الحمل قد يساعد في تقليل خطر الاكتئاب.RT

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