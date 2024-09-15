MENAFN - Alghad Newspaper)يقول الطبيب أوستن بيرلماتر، في مقال بموقع ((سايكولوجي توداي))، إنه يجب التفرقة بين سكر الدم وسكر النظام الغذائي، وعلى الرغم من أنهما يشتركان في بعض الخصائص، فإنهما ليسا نفس الشيء، حيث يشمل سكر النظام الغذائي جزيئات مثل السكروز والفركتوز واللاكتوز التي توجد بشكل طبيعي في الأطعمة، بالإضافة إلى السكريات المضافة.



أما سكر الدم فهو قياس مستويات الجلوكوز في الدم التي يمكن أن تتأثر بشكل كبير بسكر النظام الغذائي، والغذاء بشكل عام، بالإضافة إلى متغيرات أخرى مثل: أداء التمارين الرياضية، وجودة النوم، والتوتر، ومستويات الهرمونات، وتناول الأدوية.

كيف يؤثر السكر الغذائي على صحة الدماغ؟



عندما نتناول وجبة غنية بالكربوهيدرات سريعة الامتصاص، أو السكريات المضافة، تميل مستويات السكر في الدم إلى الارتفاع أكثر مما لو تناولنا خضراوات غنية بالألياف، أو قطعة من اللحم، هذا هو مفهوم المؤشر الجلايسيمي، وهو إحدى الطرق التي تُربَط بها السكريات الغذائية بسكر الدم.



ومن المرجّح ألا تؤثر أي وجبة فردية، حتى لو كانت مليئة بالسكريات المضافة، كثيراً على صحة الدماغ أو وظيفته، لكن استهلاك أطعمة غنية بالسكريات المضافة لفترات زمنية طويلة قد تؤثر بشكل خطير على صحة الدماغ.



يقول بيرلماتر إنه تم ربط السكريات المضافة، خصوصاً المشروبات المحلّاة بالسكر، بالسكتة الدماغية، والاكتئاب، والخرف.



ويضيف: ((تم الربط بين استهلاك السكر المضاف بكميات كبيرة في الأغذية وسكر الدم المرتفع بنتائج سيئة للدماغ، بالإضافة إلى الالتهاب الذي يؤدي لزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والخرف، وتُسهم زيادة استهلاك السكر المضاف في تطور خلايا دهنية متضخمة يُعتقد أنها تعزّز المزيد من الالتهاب في الجسم الذي قد يضر بالدماغ)).



وأشار بيرلماتر إلى نقطة مهمة، هي أن ((الفركتوز الذي يوجد في الفواكه، ومكوّن شائع في السكريات المضافة في الأطعمة والمشروبات، لا يرفع مستوى السكر في الدم مثل الجلوكوز، لكنه قد يكون له آثار ضارّة على المدى الطويل على وظائف الدماغ من خلال الالتهاب أيضاً)).

ماذا يجب أن نتعلّم من هذه المعلومات؟



تشير الأبحاث إلى أن الحفاظ على مستوى سكر الدم مستقراً نسبياً هي استراتيجية ممتازة لحماية صحة الدماغ، وبالنسبة لمعظم الأشخاص، فإنه يمكن الوصول لذلك عن طريق أداء التمارين الرياضية المنتظمة مع نظام غذائي غني بالكثير من الألياف، وكميات قليلة من الأطعمة المعالَجة، وكذلك تخفيف الضغط، والنوم الجيد.



ويختتم بيرلماتر: ((عندما يتعلق الأمر بالسكر الغذائي، يفضّل تجنّب السكر المضاف في النظام الغذائي، وتقليل استهلاك الأطعمة التي تتحول بسرعة إلى سكر سريع الامتصاص، مثل الخبز الأبيض، والبسكويت، والحلويات)).-(وكالات)