صاروخ يمني يسقط قرب مطار بن غوريون (صور)

وسقط الصاروخ في منطقة مفتوحة تبعد 6 كيلومترات عن مطار "بن غوريون" الدولي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان: "متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات".



وأضاف: "الصاروخ أطلق من اليمن. دوي الانفجارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة ناتجة عن صواريخ اعتراض. نتيجة عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص. لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل صورا لسقوط شظايا صاروخ اعتراضي في محطة قطارات قرب "تل أبيب" خلال محاولات التصدي للصاروخ الباليستي اليمني.



ومساء يوم أمس، أكد قادة عسكريون في حركة "أنصار الله" اليمينة (الحوثيون) "إعداد مفاجآت للعدو لن يتخيلها أبدا".-(RT)



















