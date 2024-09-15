صاروخ يمني يسقط قرب مطار بن غوريون (صور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد اعتراض صاروخ "أرض - أرض" قادم من اليمن وسقوطه في منطقة غير مأهولة وسط إسرائيل شرقي مدينة تل أبيب، بعد دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق محيطة.
وسقط الصاروخ في منطقة مفتوحة تبعد 6 كيلومترات عن مطار "بن غوريون" الدولي.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان: "متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات".
وأضاف: "الصاروخ أطلق من اليمن. دوي الانفجارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة ناتجة عن صواريخ اعتراض. نتيجة عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص. لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل صورا لسقوط شظايا صاروخ اعتراضي في محطة قطارات قرب "تل أبيب" خلال محاولات التصدي للصاروخ الباليستي اليمني.
ومساء يوم أمس، أكد قادة عسكريون في حركة "أنصار الله" اليمينة (الحوثيون) "إعداد مفاجآت للعدو لن يتخيلها أبدا".-(RT)
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