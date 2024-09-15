حكومة الخصاونة تقدم استقالتها
التاريخ
9/15/2024 5:02:35 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدمت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين.
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