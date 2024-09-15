البابطين الثقافية.. تطلق دورة مجانية متخصصة في مهارات النحو والصرف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية في بيان لها عن إطلاق دورة جديدة متخصصة في "مهارات النحو والصرف" والتي تأتي في إطار جهود المؤسسة لتعزيز تعليم
اللغة العربية وترسيخ قواعدها بين الناطقين بها والمهتمين بتعلمها.
وأوضح البيان أنه قد انتسب إلى الدورة 120 دارساً من إجمالي 657 متقدماً للتسجيل، وإن الدورة ستنطلق يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 ، على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بواقع 20 ساعة تدريبية موزعة على عشرة أيام بواقع ساعتين يومياً من الـــ5 مساءً حتى الــ 7 مساءً، ويقوم بتدريس ساعتها دكتور أحمد الرشيدي ، وهي من ضمن الدورات المجانية التي دأبت المؤسسة على إقامتها في مختلف أنحاء العالم.
وصرح سعود عبد العزيز البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية " نسعى من خلال هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم القواعد النحوية والصرفية الأساسية والمتقدمة للغة العربية، بما يسهم في تحسين قدراتهم الكتابية والتعبيرية، فــ اللغة العربية هي أساس هويتنا الثقافية، وتطوير مهارات النحو والصرف يعزز من قدرة الفرد على التواصل السليم والواضح، سواء في الكتابة أو الحديث."
"وأشار البابطين إلى أن الدورة ستكون فرصة فريدة لجميع المهتمين بتطوير مهاراتهم اللغوية، سواء كانوا طلابًا، معلمين، أو حتى أفرادًا يرغبون في تحسين مستوى معرفتهم باللغة العربية، مؤكداً التزام المؤسسة بدعم جهود التعليم والتعلم المستمر للغة العربية، وهذه الدورة خطوة إضافية نحو تحقيق هذا الهدف."
وأشاد البابطين بهذا الكم من المنتسبين: فخلال أسبوعين من تاريخ فتح باب التسجيل، تجاوز عدد المُسجلين 657 مُسجلاً.
واختتم تصريحه بالدعوة إلى الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الثقافية في تعزيز الاهتمام باللغة العربية وصون تراثها اللغوي الغني.
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