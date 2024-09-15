البابطين الثقافية.. تطلق دورة مجانية متخصصة في مهارات النحو والصرف

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية في بيان لها عن إطلاق دورة جديدة متخصصة في "مهارات النحو والصرف" والتي تأتي في إطار جهود المؤسسة لتعزيز اللغة العربية وترسيخ قواعدها بين الناطقين بها والمهتمين بتعلمها.



وأوضح البيان أنه قد انتسب إلى الدورة 120 دارساً من إجمالي 657 متقدماً للتسجيل، وإن الدورة ستنطلق يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 ، على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بواقع 20 ساعة تدريبية موزعة على عشرة أيام بواقع ساعتين يومياً من الـــ5 مساءً حتى الــ 7 مساءً، ويقوم بتدريس ساعتها دكتور أحمد الرشيدي ، وهي من ضمن الدورات المجانية التي دأبت المؤسسة على إقامتها في مختلف أنحاء العالم.



وصرح سعود عبد العزيز البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية " نسعى من خلال هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم القواعد النحوية والصرفية الأساسية والمتقدمة للغة العربية، بما يسهم في تحسين قدراتهم الكتابية والتعبيرية، فــ اللغة العربية هي أساس هويتنا الثقافية، وتطوير مهارات النحو والصرف يعزز من قدرة الفرد على التواصل السليم والواضح، سواء في الكتابة أو الحديث."



"وأشار البابطين إلى أن الدورة ستكون فرصة فريدة لجميع المهتمين بتطوير مهاراتهم اللغوية، سواء كانوا طلابًا، معلمين، أو حتى أفرادًا يرغبون في تحسين مستوى معرفتهم باللغة العربية، مؤكداً التزام المؤسسة بدعم جهود التعليم والتعلم المستمر للغة العربية، وهذه الدورة خطوة إضافية نحو تحقيق هذا الهدف."



وأشاد البابطين بهذا الكم من المنتسبين: فخلال أسبوعين من تاريخ فتح باب التسجيل، تجاوز عدد المُسجلين 657 مُسجلاً.



واختتم تصريحه بالدعوة إلى الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الثقافية في تعزيز الاهتمام باللغة العربية وصون تراثها اللغوي الغني.