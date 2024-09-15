تعرفوا على تفاصيل رفع أسعار الدخان في الأردن

MENAFN - Amman Net) قال الاتصال الحكومي مهند مبيضين، الخميس، إن سعر باكيت الدخان سيزيد 10 قروش.وأضاف خلال ايجاز صحفي أن المعسل ستزيد الضريبة 100% على كمية 100 غرام.ولفت إلى أنه سيكون هنالك رفع على منتجات التدخين الأخرى لاقناع الموامن الابتعاد عن التدخين.

وكان أقرَّ

مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تم بموجبه تعديل الضَّريبة المفروضة على الدُّخان؛ تماشياً مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله.



ويأتي التعديل للحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.