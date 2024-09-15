شكل البرلمان الأردني بعد إعلان النتائج..(إنفوغرافيك)

MENAFN - Amman Net) اعتمدت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن النتائج النهائية للانتخابات النيابية 2024 على أن تنشر في الجريدة الرسمية لاحقا.وبحسب ما نقلت قناة "المملكة" فإن رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة، قال في مؤتمر صحفي، إن مجلس مفوضي الهيئة قرر "اعتماد النتائج الأولية للدوائر الانتخابية المحلية والدائرة العامة نتائج نهائية".وفاز 104 حزبيين بمقاعد في مجلس النواب منهم 41 على القائمة الحزبية و63 على القوائم المحلية، على ما ذكر المعايطة.وحصد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، 31 مقعدا في مجلس النواب بينها 17 في الدائرة العامة و14 في الدائرة المحلية.وتعليقا على وصول الإسلاميين بهذا العدد إلى مجلس النواب، قال إن ذلك "يثبت أن الدولة الأردنية مصرّة على التعددية السياسية، وعلى مشاركة جميع أفراد أبنائها في العمل السياسي وفي القرار".على جانب آخر، حصل حزب الميثاق الوطني على 21 مقعدا بواقع 4 في الدائرة العامة و17 في الدوائر المحلية، فيما حصد حزب إرادة 19 مقعدا بينها 3 في الدائرة العامة و16 في الدوائر المحلية.وحصل حزب تقدّم على 8 مقاعد بينها 3 في الدائرة العامة و5 في الدوائر المحلية، وحصد الحزب الوطني الإسلامي 7 مقاعد بينها 3 في الدائرة العامة و4 في الدوائر المحلية.وحصد تيار الاتحاد الوطني 5 مقاعد بينها 3 في الدائرة العامة و2 في الدوائر المحلية، كما حصل حزب الأرض المباركة على مقعدين اثنين في الدائرة العامة.وحصل حزب العمال على مقعدين اثنين فقط في الدائرة العامة، كما حصل حزب نماء على مقعد واحد في الدائرة العامة.

وفاز الحزب المدني الديمقراطي بمقعد واحد في الدائرة المحلية، وفاز حزب العمل بمقعد واحد في الدائرة العامة، وحزب الشباب حصل على مقعد واحد في الدوائر المحلية.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة إن نسبة المقترعين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما بلغت 43.5% من إجمالي عدد المقترعين.

وقال إن عدد الفائزين في الانتخابات ممّن تقل أعمارهم عن 35 عاما، 6 بينهم 3 في القائمة العامة وعدد مماثل في القائمة المحلية.

وبلغ إجمالي عدد السيدات الفائزات 27 امرأة، منهن 9 على القائمة العامة و18 على القوائم المحلية.







وقال إن فوز 27 امرأة في الانتخابات "يشكل تقريبا ضعف عدد المقاعد التي كانت موجودة في مجلس النواب السابق"