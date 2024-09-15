شكل البرلمان الأردني بعد إعلان النتائج..(إنفوغرافيك)

(MENAFN
- Amman Net) اعتمدت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن النتائج النهائية للانتخابات النيابية 2024 على أن تنشر في الجريدة الرسمية لاحقا.
وبحسب ما نقلت قناة "المملكة" فإن رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة، قال في مؤتمر صحفي، إن مجلس مفوضي الهيئة قرر "اعتماد النتائج الأولية للدوائر الانتخابية المحلية والدائرة العامة نتائج نهائية".
وفاز 104 حزبيين بمقاعد في مجلس النواب منهم 41 على القائمة الحزبية و63 على القوائم المحلية، على ما ذكر المعايطة.
العمل الإسلامي في المقدمة
وحصد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، 31 مقعدا في مجلس النواب بينها 17 في الدائرة العامة و14 في الدائرة المحلية.
وتعليقا على وصول الإسلاميين بهذا العدد إلى مجلس النواب، قال إن ذلك "يثبت أن الدولة الأردنية مصرّة على التعددية السياسية، وعلى مشاركة جميع أفراد أبنائها في العمل السياسي وفي القرار".
على جانب آخر، حصل حزب الميثاق الوطني على 21 مقعدا بواقع 4 في الدائرة العامة و17 في الدوائر المحلية، فيما حصد حزب إرادة 19 مقعدا بينها 3 في الدائرة العامة و16 في الدوائر المحلية.
وحصل حزب تقدّم على 8 مقاعد بينها 3 في الدائرة العامة و5 في الدوائر المحلية، وحصد الحزب الوطني الإسلامي 7 مقاعد بينها 3 في الدائرة العامة و4 في الدوائر المحلية.
وحصد تيار الاتحاد الوطني 5 مقاعد بينها 3 في الدائرة العامة و2 في الدوائر المحلية، كما حصل حزب الأرض المباركة على مقعدين اثنين في الدائرة العامة.
وحصل حزب العمال على مقعدين اثنين فقط في الدائرة العامة، كما حصل حزب نماء على مقعد واحد في الدائرة العامة.
وفاز الحزب المدني الديمقراطي بمقعد واحد في الدائرة المحلية، وفاز حزب العمل بمقعد واحد في الدائرة العامة، وحزب الشباب حصل على مقعد واحد في الدوائر المحلية.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة إن نسبة المقترعين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما بلغت 43.5% من إجمالي عدد المقترعين.
وقال إن عدد الفائزين في الانتخابات ممّن تقل أعمارهم عن 35 عاما، 6 بينهم 3 في القائمة العامة وعدد مماثل في القائمة المحلية.
وبلغ إجمالي عدد السيدات الفائزات 27 امرأة، منهن 9 على القائمة العامة و18 على القوائم المحلية.
وقال إن فوز 27 امرأة في الانتخابات "يشكل تقريبا ضعف عدد المقاعد التي كانت موجودة في مجلس النواب السابق"
MENAFN15092024000209011053ID1108674851
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.