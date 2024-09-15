ترشيحات صادمة من رونالدو للفائزين بالكرة الذهبية

MENAFN - Amman Net) بعد تتويجه بالكرة الذهبية 5 مرات -وهو ثاني أكثر المتوجين بالجائزة الفردية المرموقة- رشح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبين للتتويج بها مستقبلا.

ويعد رونالدو ثاني أكثر اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة تتويجا بالجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية خلف غريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توج بالجائزة 8 مرات كان آخرها العام الماضي.



الفرنسي كليان مبابي

النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي

الإسباني لامين جمال لاعب برشلونة الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب الريال.

وقال رونالدو -خلال مقابلة مع زميله السابق في ريو فرديناند- إن هناك لاعبين يستحقون التتويج بالجائزة في السنوات القادمة بينهم:





وعندما طرح فرديناند اسم البرازيلي فينيسيوس نجم ريال مدريد، لم يعلق "صاروخ ماديرا" على الاسم.

وغاب ميسي والبرتغالي ورونالدو عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 التي ضمت 30 لاعبا. وهذه هي المرة الأولى التي تشهد غياب الأسطورتين سويا عن القائمة، منذ 21 عاما.

كما تعد هذه المرة الثانية منذ عام 2005 التي يغيب فيها "البولغا" لاعب إنتر ميامي الأميركي عن قائمة المرشحين بأعرق جائزة فردية في عالم كرة القدم. بدوره، غاب "الدون" (39 عاما) الذي غادر القارة العجوز للانضمام إلى فريق النصر السعودي في عام 2023، عن اللائحة للعام الثاني تواليا.



الفرنسي كيليان مبابي، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الإنجليزي جود بيلينغهام، الأورغواياني فيدريكو فالفيردي، داني كارفخال، الألماني أنطونيو روديغر (ريال مدريد).

الإسباني رودري، النرويجي إيرلينغ هالاند، الإنجليزي فيل فودن، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

الإسباني نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)

الألماني فلوريان فيرتز

الإسباني أليخاندرو غريمالدو، السويسري غرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)

الألماني توني كروس (معتزل)

الأوكراني أرتم دوبياك (روما).

الإسبانيان داني أولمو، لامين جمال (برشلونة)

الفرنسي ويليام ساليبا، الإنجليزي بوكايو ساكا، النرويجي مارتن أوديغارد، الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال).

الألماني ماتس هوملز (روما).

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، التركي هاكان تشالهان أوغلو (إنتر)

الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)

الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)

النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا) البرتغالي فيتينا (باريس سان جيرمان).

ورشحت المجلة الفرنسية 30 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية هم: