ترشيحات صادمة من رونالدو للفائزين بالكرة الذهبية

(MENAFN
- Amman Net) بعد تتويجه بالكرة الذهبية 5 مرات -وهو ثاني أكثر المتوجين بالجائزة الفردية المرموقة- رشح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبين للتتويج بها مستقبلا.
ويعد رونالدو ثاني أكثر اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة تتويجا بالجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية خلف غريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توج بالجائزة 8 مرات كان آخرها العام الماضي.
وقال رونالدو -خلال مقابلة مع زميله السابق في مانشستر يونايتد
ريو فرديناند- إن هناك لاعبين يستحقون التتويج بالجائزة في السنوات القادمة بينهم:
الفرنسي كليان مبابي لاعب ريال مدريد
النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي
الإسباني لامين جمال لاعب برشلونة
الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب الريال.
وعندما طرح فرديناند اسم البرازيلي فينيسيوس نجم ريال مدريد، لم يعلق "صاروخ ماديرا" على الاسم.
وغاب ميسي والبرتغالي ورونالدو عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 التي ضمت 30 لاعبا. وهذه هي المرة الأولى التي تشهد غياب الأسطورتين سويا عن القائمة، منذ 21 عاما.
كما تعد هذه المرة الثانية منذ عام 2005 التي يغيب فيها "البولغا" لاعب إنتر ميامي الأميركي عن قائمة المرشحين بأعرق جائزة فردية في عالم كرة القدم. بدوره، غاب "الدون" (39 عاما) الذي غادر القارة العجوز للانضمام إلى فريق النصر السعودي في عام 2023، عن اللائحة للعام الثاني تواليا.
ورشحت المجلة الفرنسية 30 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية هم:
الفرنسي كيليان مبابي، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الإنجليزي جود بيلينغهام، الأورغواياني فيدريكو فالفيردي، داني كارفخال، الألماني أنطونيو روديغر (ريال مدريد).
الإسباني رودري، النرويجي إيرلينغ هالاند، الإنجليزي فيل فودن، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)
الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)
الإسباني نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)
الألماني فلوريان فيرتز
الإسباني أليخاندرو غريمالدو، السويسري غرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)
الألماني توني كروس (معتزل)
الأوكراني أرتم دوبياك (روما).
الإسبانيان داني أولمو، لامين جمال (برشلونة)
الفرنسي ويليام ساليبا، الإنجليزي بوكايو ساكا، النرويجي مارتن أوديغارد، الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال).
الألماني ماتس هوملز (روما).
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، التركي هاكان تشالهان أوغلو (إنتر)
الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)
الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)
النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا)
البرتغالي فيتينا (باريس سان جيرمان).
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