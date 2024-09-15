هاري كين القياسي هداف هجرته الألقاب

MENAFN - Amman Net) احتفل هاري كين بمباراته رقم 100 مع إنجلترا، بتسجيله هدفين في مرمى منتخب فنلندا أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا.

سجل كين هدفين في مرمى فنلندا ليرفع رصيد أهدافه الدولية إلى 68 هدفا في 100 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي بفارق كبير.

وعادل الرقم القياسي المسجل باسم واين روني بعدما سجل هدفه رقم 53 من ركلة جزاء في دور الثمانية أمام فرنسا ببطولة كأس العالم 2022. وبعد أن أهدر ركلة جزاء ثانية تسببت في وداع "الأسود الثلاثة" البطولة، اضطر للانتظار حتى مواجهة إيطاليا بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024 في مارس/آذار الماضي لينفرد بالرقم القياسي.

وأصبح النجم الإنجليزي بحاجة إلى 3 أهداف أخرى ليدخل في قائمة أكثر 20 لاعبا سجلوا أهدافا دولية، حيث يحتل المركز الـ27 مناصفة مع الألماني غيرد مولر، ونجم أيرلندا السابق روبي كين، وكارلوس رويز لاعب غواتيمالا.

وسجل كين 3 أهداف (هاتريك) 5 مرات مع المنتخب كان أولها أمام بنما في مونديال 2018 وبعدها سجل هاتريك في مرمى بلغاريا وآخر في مرمى مونتينيغرو بتصفيات يورو 2020، وفي مرحلة التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، سجل كين هاتريك في مرمى ألبانيا، ثم سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) بمرمى سان مارينو.







كين سجل هدفين في مرمى فنلندا ليرفع رصيد أهدافه الدولية إلى 68 هدفا في 100 مباراة (رويترز)

وإضافة إلى ذلك، فإن مباراة الامس كانت سابع مباراة يسجل فيها كين هدفين.

وانضم كين إلى روني وبوبي تشارلتون في تسجيل أهداف بالمباراة رقم 100 للمنتخب الإنجليزي، وأصبح الوحيد بين الثلاثي الذي يسجل هدفين في مباراته رقم 100.

وجاءت ثلث أهداف كين الدولية (22 هدفا) من ركلات ترجيح، كما أن أطول فترة سجل فيها في مباريات متتالية وصلت إلى 6 مباريات، وحقق هذا في 3 مناسبات. وكانت أطول فترة فشل فيها في تسجيل الأهداف استمرت لـ7 مباريات متتالية.





وأثناء ارتداء كين شارة قيادة المنتخب -وخلال تولي غاريث ساوثغيت مهمة التدريب- اقترب الإنجليز كثيرا من حصد ألقاب كبرى أكثر من أي وقت مضى، وبالتحديد منذ أن فازوا بلقب كأس العالم 1966.

وحصد كين الحذاء الذهبي عام 2018 بتسجيله 6 أهداف بعدما وصل المنتخب للدور قبل النهائي بكأس العالم، وخسارته أمام كرواتيا في الأشواط الإضافية.

بعدها وصل المنتخب الإنجليزي مرتين متتاليتين لنهائي بطولة أمم أوروبا، حيث خسر بركلات الترجيح أمام إيطاليا في يورو 2020، وسجل كين 4 أهداف.







كين نال الحذاء الذهبي عام 2018 بتسجيل 6 أهداف بعدما وصل المنتخب الإنجليزي لنصف نهائي المونديال (رويترز)

وفي نسخة يورو 2024، خسر المنتخب الإنجليزي 1-2 أمام إسبانيا، في يوليو/تموز الماضي، وسجل كين 3 أهداف ونافس بها 6 لاعبين على جائزة الحذاء الذهبي.

وكان أسوأ أداء للمنتخب الإنجليزي، وأقل سجل تهديفي لكين تحت قيادة ساوثغيت في بطولة 2022 حيث خرج الفريق من دور الثمانية وسجل كين هدفين فقط.

ويعد كين هداف المنتخب في البطولات الكبرى بتسجيله 15 هدفا، متساويا مع آلان شيرر في الأهداف المسجلة ببطولات أمم أوروبا ولكل منهما 7 أهداف، بينما سجل كين 8 أهداف في بطولات كأس العالم، ويبتعد بفارق هدفين فقط عن غاري لينكر (10 أهداف). كما سجل 17 هدفا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم و23 هدفا بالتصفيات المؤهلة لليورو، كما سجل 5 أهداف في بطولة دوري أمم أوروبا، و8 أخرى في المباريات الودية.

أصبح كين عاشر لاعب يخوض 100 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، وهي مجموعة وصفها اللاعب بأنها تضم "بعضا من أفضل لاعبينا عبر التاريخ" كما أنه أول لاعب يدخل نادي المئة بعد روني.

ويعد بيتر شيلتون حارس المرمى الوحيد الموجود في القائمة، حيث خاض 125 مباراة دولية، ويأتي خلفه روني بفارق 5 مباريات.







كين عاشر لاعب يخوض 100مباراة مع المنتخب الإنجليزي (رويترز)

ولعب ديفيد بيكهام 115 مباراة وخلفه ستفين جيرارد 114 مباراة، بينما يحتل بوبي مور المركز الخامس الفائز بكأس العالم والذي خاض 108 مباراة، وهذا يعني أن كين في طريقه للدخول في المراكز الخمسة الأولى العام المقبل.

ويوجد في قائمة نادي المئة أيضا آشلي كول وتشارلتون وفرانك لامبارد وبيلي رايت. وقد ارتدى كين شارة قيادة المنتخب 73 مرة، ولعب 81 مباراة أثناء تولي ساوثغيت التدريب، و16 مباراة تحت قيادة روي هودسون.

كما لعب كين في المباراة الوحيدة التي تولى فيها سام ألارديس تدريب المنتخب، بينما لعب مباراتيه رقم 99 و100 تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي.