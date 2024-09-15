نتنياهو من الحدود مع الأردن: سنبني جدارا قويا

(MENAFN
- Amman Net) جدد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه العمل على بناء جدار قوي على الحدود مع الأردن.
وأكد نتنياهو على جهود تأمين الحدود المشتركة مع الأردن، وذلك خلال زيارة قام بها امس الأربعاء إلى موقع عسكري إسرائيلي يطل على منطقة وادي الأردن الحدودية.
وقال خلال زيارته
إنهم بحاجة لتأمين الحدود الشرقية مع الأردن، مؤكدا أن التحديات تتزايد، بعد أيام من حادثة معبر جسر الملك حسين، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.
وأضاف إن إسرائيل تعمل على بناء "حاجز أقوى" مع الأردن لمكافحة التهريب.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، هناك سياج قديم على طول الحدود التي يبلغ طولها 309 كيلومترات (192 ميلاً) والتي تتقاسمها الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية، على الرغم من أن المسؤولين العسكريين يقولون إنه كافٍ لمنع معظم محاولات تهريب الأسلحة.
وفي الشهر الماضي، دعا وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس إلى بناء سياج أمني "بسرعة" على طول الحدود الإسرائيلية الأردنية.
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