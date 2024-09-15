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نتنياهو من الحدود مع الأردن: سنبني جدارا قويا

9/15/2024 3:16:52 AM
(MENAFN- Amman Net) جدد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه العمل على بناء جدار قوي على الحدود مع الأردن.
وأكد نتنياهو على جهود تأمين الحدود المشتركة مع الأردن، وذلك خلال زيارة قام بها امس الأربعاء إلى موقع عسكري إسرائيلي يطل على منطقة وادي الأردن الحدودية.
وقال خلال زيارته
إنهم بحاجة لتأمين الحدود الشرقية مع الأردن، مؤكدا أن التحديات تتزايد، بعد أيام من حادثة معبر جسر الملك حسين، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.
وأضاف إن إسرائيل تعمل على بناء "حاجز أقوى" مع الأردن لمكافحة التهريب.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، هناك سياج قديم على طول الحدود التي يبلغ طولها 309 كيلومترات (192 ميلاً) والتي تتقاسمها الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية، على الرغم من أن المسؤولين العسكريين يقولون إنه كافٍ لمنع معظم محاولات تهريب الأسلحة.
وفي الشهر الماضي، دعا وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس إلى بناء سياج أمني "بسرعة" على طول الحدود الإسرائيلية الأردنية.

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