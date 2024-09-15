الأشرفية.. مشاركة واسعة وتنافس انتخابي كبير

MENAFN - Amman Net) افتتحت المدارس أبوابها وانطلقت أجواء اليوم الانتخابي أمس مع الساعة السابعة صباحًا، ليبدأ الناخبون في منطقة الأشرفية عن دائرة عمان الثانية الالتحاق بمراكز الاقتراع تباعًا لاختيار مرشحيهم لمجلس في دورته العشرين.

قبل بدء عملية الانتخاب بيّنت إحدى المندوبات في مركز مدرسة رابعة العدوية بمنطقة الأشرفية "أن اللجنة تأكدت من خلو الصناديق من الأوراق وإغلاقها إلى حين موعد الافتتاح الرسمي في تمام السابعة"، موضحةً أن الصناديق افتُتحت دون تأخير أو أعطال ما جعل العملية تسير بسهولة ويسر مع بدء حضور الناخبين.

وشهدت منطقة الأشرفية حضورًا متذبذبًا في الساعات الأولى من العملية الانتخابية، وبدأ ازدياد أعداد الناخبين بشكل كبير بعد الرابعة مساءً، فيما شكَّل ذلك أزمات سير كبيرة في مختلف مناطق الأشرفية وحركة مرورية خانقة حرمت بعض الناخبين في الساعة الأخيرة من الوصول لمراكز الاقتراع للمشاركة.





*من العزوف إلى المشاركة*



يذكر بعض الناخبين أنهم لم يشاركوا سابقًا في الانتخابات البرلمانية، لأنه في نهاية المطاف "لا أحد يستحق" حسبما ذكره الشاب عمر سليم الذي أوضح لـ"راديو البلد" أن النواب الذين يفوزون لا نرى لهم أثرًا كبيرًا في الميدان بعد نيلهم المنصب وهذا ما كانت عليه قناعاته، "إلا أنني في هذه النسخة اطلعت على برامج المرشحين وشجعني البعض على المشاركة لقائمة يرون أنها تستطيع التغيير فقررت منح الأشخاص والأحزاب فرصةً لعل الوضع يتحسن"

من جانبه قال الناخب مالك سعد أنه منذ دورتين امتنع عن التصويت في الانتخابات النيابية لما يسمع عنه من اكتساب مقاعد بشراء الأصوات "لما نشوف أشخاص طلعت لشرائها الأصوات بكرا لن يمثلونا تمثيل حقيقي فهذا لن يكون همهم" إلا أن قناعاته تغيرت لهذا العام على حد قوله "يجب مزاحمة هؤلاء الأشخاص بانتخاب مرشحين لا يرضون شراء الأصوات لنيل مقعد بل يكونون صوتنا وممثلنا في المجلس عن جدارة واستحقاق"







*مشاركة نسائية واسعة*

تعد منطقة الأشرفية إحدى المناطق ضمن دائرة عمان الثانية وتضم 9 قوائم محلية، حيث تعتبر الأعلى في عدد الناخبين على مستوى المملكة بتمثيل 8 مقاعد نيابية في المجلس منها مقعد الكوتا والمقعد المسيحي، مثلها 71 مترشحا ومترشحة، بينهم 53 مترشح تنافس، و9 مترشحات كوتا، و9 مرشحين عن المقعد المسيحي.

وقد شهدت الأشرفية مشاركةً متنوعةً للناخبين في المراكز الانتخابية إلا أن أعداد النساء على مدار اليوم كانت الأبرز على المشهد الانتخابي وتحديدًا في الساعات الأخيرة، كما وصلت إلى المراكز العديد من الحافلات الممتلئة بالنساء تشجيعًا على الانتخاب.

تذكر الناخبة حليمة شامية أن عملية الانتخاب كانت ميسرة وبسيطة في الإجراءات مع قيام اللجان بالتنويه والشرح للناخب حول طريقة الانتخاب في كل ورقة، بعد التدقيق على هوية الناخب وشخصه والتوقيع "ومرَّ الأمر بسرعة وسهولة دون تعطيل أو تأخير"





*مخالفات انتخابية*

وأوضح عدد من المندوبين داخل مراكز الاقتراع في منطقة الأشرفية وجود بعض المخالفات من قبل المواطنين، تصوير الهوية إلى جانب أوراق الاقتراع، وتصوير أوراق الاقتراع، وإزالة الحبر عن اصبع الناخب والعودة لمركز الانتخاب، وبعض المناوشات مع عناصر الأمن على أبواب المراكز إلا أنه تم التعامل مع مختلف هذه المخالفات من قبل الأطراف المسؤولة وحلها في الوقت نفسه.



على صعيد متصل استمر مندوبو المرشحين أمام مراكز الانتخاب وفي الطرق القريبة المؤدية للمراكز بتوزيع أوراق الدعايات الانتخابية ومحاولات توجيه الناخبين لاختيار المرشح الذي يمثلون وشرح الأسباب لعدد كبير من الناخبين أمام مراكز الاقتراع.





*حول الأجواء*



منذ بداية العملية الانتخابية توزعت عناصر الأمن داخل مراكز الاقتراع وخارجها على بوابات المراكز وفي الشوارع المؤدية لمختلف مراكز منطقة الأشرفية، مع القيام بجولات مستمرة عبر مركبات الأمن حول مراكز الانتخاب، كما حاول عناصر الأمن إخلاء المناطق القريبة من بوابات مراكز الاقتراع طوال الوقت من الناخبين وإبعاد كل من أنهى عملية الانتخاب.



وبدأت الأجواء تزداد اكتظاظًا في منطقة الأشرفية مع ساعات المساء التي شهدت إقبالًا واسعًا للناخبين مع انتشار أكبر لمندوبي المرشحين في الساعات القريبة من إعلان إغلاق الصناديق لمحاولة استقطاب أكبر عدد من الناخبين في المنطقة والتسابق نحو الناخبين لإقناعهم باختيار مرشح دون غيره، كما شهدت الأشرفية انتشارًا كبيرًا للأطفال من مندوبي المرشحين الذي يقومون بتوزيع بطاقات الدعاية الانتخابية على السيارات والناخبين وانتقالهم من مركز انتخابي لآخر للمشاركة في استقطاب الناخبين.

وحسب رئيس لجنة الانتخاب في دائرة عمان الثانية تبعًا للنتائج الأولية فقد حصدت قائمة جبهة العمل الإسلامي 4 مقاعد في هذه الدائرة، وفاز بها (صالح العرموطي 29911، موسى الوحش 23721، وعن المقعد المسيحي جهاد مدانات 23726، وعن كوتا المرأة، راكين أبو هنية 27184).

وحصدت قائمة نمو بمقعد واحد، وفاز به، أندريه حواري وحصل على 14373.

كما فاز سليمان السعود عن قائمة الاتحاد وحصل على 6954 صوتا، وعن قائمة النشامى؛ عبد الرؤوف الربيحات وحصل على 7572 صوتا، وعن قائمة الحق، فاز أحمد عشا وحصل على 6285 صوتا.

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