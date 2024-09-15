الإفراج عن سائقين أردنيين بعد اختطافهما في سوريا

(MENAFN
- Amman Net) تسلّم اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام بدرعا، جنوبي سوريا، السائقين الأردنيين اللذين اختُطفا قبل نحو 20 يوماً في منطقة اللجاة شمال شرقي درعا.
وأشار“تجمع أحرار حوران”، إلى أن اللواء الثامن يستعد لتسليم السائقين إلى السلطات الأردنية في غضون الساعات المقبلة، حيث استلمهما مع أوراقهما الشخصية وسيارتهما.
وحتى لحظة نشر الخبر ، لم يصدر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية أي تصريح يؤكد أو ينفي ذلك .
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