الإفراج عن سائقين أردنيين بعد اختطافهما في سوريا

MENAFN - Amman Net) تسلّم اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام بدرعا، جنوبي سوريا، السائقين الأردنيين اللذين اختُطفا قبل نحو 20 يوماً في منطقة اللجاة شمال شرقي درعا.

وأشار“تجمع أحرار حوران”، إلى أن اللواء الثامن يستعد لتسليم السائقين إلى السلطات الأردنية في غضون الساعات المقبلة، حيث استلمهما مع أوراقهما الشخصية وسيارتهما.

وحتى لحظة نشر الخبر ، لم يصدر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية أي تصريح يؤكد أو ينفي ذلك .











