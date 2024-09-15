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4 شهداء جراء قصف الاحتلال لمخيمي النصيرات وجباليا

9/15/2024 3:16:50 AM
(MENAFN- Amman Net) استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية لعائلة بمخيم جباليا، شمالي القطاع.

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