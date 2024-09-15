4 شهداء جراء قصف الاحتلال لمخيمي النصيرات وجباليا
التاريخ
9/15/2024 3:16:50 AM
(MENAFN
- Amman Net) استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم الأحد، جراء قصف
طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية لعائلة بمخيم جباليا، شمالي القطاع.
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