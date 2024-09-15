منتجع "مازاغان" يحتفي بنجاح موسم صيفي استثنائي مع ضيوفه من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي

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- Virtue mena) الجديدة، المغرب، 13 سبتمبر 2024: أعلن منتجع "مازاغان"، عن اختتام موسم صيفي حافل بالنجاحات، شهد إقبالاً كبيراً من الزوار القادمين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد تميّز هذا الموسم بمجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية، والإقامات الفاخرة، والمرافق العالمية التي جعلت من المنتجع وجهة رائدة للمسافرين الباحثين عن تجارب لا تُنسى على سواحل المحيط الأطلسي الخلابة في المغرب.
وصرّح جاك كلوديل، المدير العام لمنتجع مازاغان: " نحن سعداء للغاية بالنجاح الذي حققه منتجع مازاغان خلال هذا الصيف. فقد شهدنا زيادة ملحوظة في عدد الضيوف من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وكانت ردود الفعل الإيجابية حول خدماتنا وأنشطتنا دليلاً على التزامنا بتقديم تجربة فريدة ومتميزة لكل ضيف."
موسم قياسي للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي:
استقطب منتجع مازاغان خلال هذا الصيف عدداً قياسياً من الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس تزايد الاهتمام بالمغرب كوجهة مفضلة لقضاء العطلات لدى المسافرين من المنطقة. وقد وجد الزوار، من عائلات وأزواج ومسافرين منفردين، في المنتجع مزيجاً من الفخامة والثقافة والمغامرة التي تلبي كافة الأذواق.
تجارب طهي استثنائية في قلب مازاغان:
كانت تجارب الطهي المتنوعة التي قدمها منتجع مازاغان خلال هذا الموسم محطّ إعجاب وتقدير الزوار من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. فقد استمتع الضيوف بمذاقات فريدة في مطعم Yakumanka الجديد الذي يشرف عليه الشيف دانيال جالفيز، والذي قدم أطباقاً بيروفية مبتكرة تجمع بين النكهات التقليدية والعروض العصرية. كما برز مطعم Mazi Pool كوجهة مثالية لعشاق المأكولات اليونانية المنعشة بجوار المسبح الرئيسي، حيث لاقت الأطباق الخفيفة قبولاً واسعاً من الزوار.
أما مطعم Buddha-Bar Beach، فقد شكّل محطة مفضلة لمحبي مزيج النكهات الآسيوية والمتوسطية، مصحوبة بإيقاعات Buddha-Bar المميزة التي تضفي أجواءً حيوية طوال اليوم والليل. وقد أضفت العروض الخاصة لفناني الدي جي، مثل DJ Mr ID الذي أحيى حفلاً مميزا، مزيداً من الروعة على تجربة العشاء.
وقدّم Beach Barbecue للراغبين في تجربة أكثر استرخاءً، أطباق الشواء والمأكولات البحرية الطازجة في أجواء شاطئية هادئة.
وفي المساء، كان مطعم Bushra by Buddha-Bar يقدم تجربة فريدة تمزج بين الأطباق الشرقية من إبداع الشيف جو بارزا والعروض الفنية الراقية التي تأخذ الضيوف في رحلة لا تُنسى.
وتنوّعت الخيارات الأخرى لتشمل Sel de Mer لعشاق المأكولات البحرية، وLa Cave لمحبي المطبخ الفرنسي، بينما قدّم Market Place بوفيهاً عالمياً يناسب جميع الأذواق. ولعشاق التجارب الفريدة، قدم مطعم Alfirma في عطلات نهاية الأسبوع تجربة عشاء مستوحاة من أجواء "ألف ليلة وليلة" تحت خيمة بربرية تقليدية.
أنشطة ترفيهية تناسب الجميع:
لم يقتصر تميّز منتجع مازاغان على تجاربه الطهوية فحسب، بل امتد ليشمل مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تلبي كافة اهتمامات الزوار. استمتع الضيوف بركوب الأمواج، وركوب الخيل على الشاطئ، والسباحة في المسابح المتلألئة، إلى جانب الاستمتاع بلعب الجولف على ملعب الجولف المكون من 18 حفرة، والمصمم من قبل اللاعب الشهير غاري بلاير.
كما كانت الأكاديميات المخصصة للأطفال والشباب، مثل أكاديمية ركوب الأمواج، وأكاديمية كرة القدم، وأكاديمية الجولف، من أكثر الأنشطة إقبالاً، حيث تجمع بين الترفيه والتعلم، مما أضاف قيمة فريدة لتجربة العائلات.
المنتجع الصحي:
بعد يوم مليء بالمغامرات، وجد الضيوف في منتجع مازاغان الصحي المكان الأمثل للاسترخاء واستعادة الحيوية. حيث يقدم المنتجع الصحي قائمة متكاملة من العلاجات المستوحاة من التقاليد المغربية والتقنيات الحديثة، بما في ذلك جلسات التدليك المريحة، وعلاجات الوجه المنعشة، والحمام المغربي التقليدي، مما يوفر تجربة شاملة للرفاهية.
يؤكد منتجع مازاغان، من خلال العروض المتنوعة التي قدمها خلال هذا الصيف من تجارب الطهي إلى الأنشطة الخارجية وخدمات الرفاهية، على مكانته كوجهة سياحية رائدة قادرة على تلبية تطلعات الزوار من جميع أنحاء العالم.
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