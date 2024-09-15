نظام الإقامة الدائمة في قبرص الأكثر كفاءة من حيث التكلفة يلقى شعبية بين المغتربين البريطانيين

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Editorial) نيقوسيا، قبرص – سبتمبر 2024: في ظل التغييرات الأخيرة التي طرأت على برامج التأشيرات الذهبية اليونانية والبرتغالية، أصبح برنامج الإقامة الدائمة في قبرص يقدم أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لدخول الاتحاد الأوروبي. بحد أدنى للاستثمار يبلغ 300,000 يورو (+ ضريبة القيمة المضافة) في عقار سكني، يمكن للأفراد وعائلاتهم التأهل للحصول على الإقامة الدائمة في البلاد، وهو الآن أرخص بأكثر من 50,000 يورو من البرنامج المماثل في مالطا وأرخص بأكثر من 200,000 يورو من ألمانيا واليونان. في حين أن أيرلندا وإسبانيا والبرتغال قد أغلقت جميعها الدخول عبر الاستثمار العقاري، ورفعت اليونان مؤخراً بشكل كبير من تكاليف الدخول عبر التأشيرات الذهبية.
وفقاً لأكبر مجموعة تطوير في قبرص، Leptos Estates، قد يؤدي ذلك إلى زيادة النشاط من المملكة المتحدة، حيث يشكل المغتربون البريطانيون الآن ثلث جميع مشتري العقارات السنويين على الجزيرة المتوسطية. مع وصول أعداد السياح إلى مستويات قياسية في عام 2024 – بزيادة قدرها 5.3% عن أعداد الزوار في نفس الفترة من عام 2023، وارتفاع المبيعات للمشترين البريطانيين بنسبة 10% في نفس الفترة – تشير العلامات إلى زيادة الاهتمام من المملكة المتحدة.
سجلت Leptos Estates زيادة ملحوظة في الاستفسارات والتقديمات للحصول على الإقامة الدائمة من الأفراد المقيمين في المملكة المتحدة في عام 2023، وتم وضع فريق دعم متخصص للمساعدة في تأمين العقار المناسب لتلبية متطلبات الإقامة. التقديمات في عام 2024 أعلى بالفعل في هذه المرحلة من العام مقارنة بـ 12 شهراً مضت.
أحد الفوائد الرئيسية لبرنامج الإقامة الدائمة في قبرص هو إمكانية حصول الأجانب على تصريح هجرة مدى الحياة لأنفسهم ولعائلاتهم، مع الاستفادة من الوصول غير المحدود عبر الاتحاد الأوروبي، وهو خيار يجذب البريطانيين الذين يشعرون الآن بتأثيرات بريكست وقيود حقوقهم الأصلية في الوصول عبر الدول الأوروبية.
بالنسبة لأولئك المغتربين الذين يتطلعون إلى الاستمرار في تقسيم وقتهم بين قبرص والمملكة المتحدة ولكن يرغبون في التهرب من القيود الحالية المفروضة على الزوار غير الأوروبيين، فإن سوق الإيجارات في البلاد هو أحد الأقوى في أوروبا.
بلغ العائد المتوسط في قبرص 7% في عام 2023، وهو أعلى بكثير من اليونان (4%)، وإيطاليا (3%)، وفرنسا (2%)، وتفوق فقط على أيرلندا (8.5%). ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة بسبب نقص المساكن الجديدة في أيرلندا، بينما شهدت قبرص زيادة في البناء في السنوات الأخيرة مما أدى إلى تعزيز المستثمرين بعائد سنوي متوسط قدره 21% على العقارات الجديدة غير المخططة.
أكثر أنواع العقارات شعبية للمشترين البريطانيين عبر برنامج الإقامة الدائمة هي المنازل الجاهزة ضمن المجمعات التي تتمتع بمجتمع قائم ومزدهر، بينما تتزايد شعبية المنازل غير المخططة التي تقدم إمكانيات لزيادة القيمة الفورية (حيث يبلغ متوسط العائد السنوي للمستثمرين على العقارات غير المخططة حالياً أكثر من 20%).
تكون أسعار العقارات غير المخططة عبر Leptos Estates أكثر جاذبية لأولئك الذين يبحثون عن عائدات استثمارية بدلاً من الإقامة الفورية بسبب طول الوقت الذي يستغرقه من شراء الأرض إلى اكتمال العقار. الزيادة المحتملة في القيمة من البداية إلى النهاية جذابة لأولئك الذين قاموا بالفعل بتأسيس حياة على الجزيرة قبل بريكست أو لأولئك الذين يبحثون عن منزل عطلة ولكنهم ليسوا في عجلة من أمرهم.
حالياً، أكثر العقارات شعبية بين المشترين البريطانيين الذين يبحثون عن منزل جزئي أو دائم في الشمس هي الشقق أو الفيلات المستقلة في المنتجعات الخاصة، مع مجتمع قوي، مثل قرية Kamares في بافوس حيث تبدأ الأسعار من 567,000 يورو (+ ضريبة القيمة المضافة) لفلة من غرفتي نوم.
موقعها المتميز على قمة تل يطل على البحر الأبيض المتوسط، توفر قرية Kamares. بشوارعها المشجرة والمناظر الطبيعية الفاخرة، قد أسست مجتمعاً مزدهراً من المغتربين، حيث تخلق الفيلات الملكية في المجتمع أجواءً مشابهة لنادي الريف، مع العديد من الفعاليات الاجتماعية والأنشطة المنظمة في نادي Kamares، الذي يقع في قلب المشروع.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون فقط عن تأمين منزل بالقرب من الحد الأدنى لبرنامج الإقامة الدائمة، تقدم حدائق Akamantis مجموعة رائعة من المنازل المتلاصقة بأسعار تبدأ من 303,000 يورو (+ ضريبة القيمة المضافة). هو منتجع سكني مرغوب فيه للغاية في بلدة بوليس على الواجهة البحرية. تحيط الفيلات المكونة من غرفتي نوم بالحدائق المنسقة وتطل على مسبح مشترك كبير، بينما الشاطئ يبعد خطوات عن المشروع والمتاجر والمطاعم الشعبية على بُعد ثلاث دقائق سيراً على الأقدام.
قال بانتليوس ليبتوس، الرئيس المشارك لمجموعة شركات Leptos، "تقدم قبرص الآن أكثر برامج الإقامة الدائمة جذباً في الاتحاد الأوروبي ومع تزايد السياحة واستثمار العقارات في الجزيرة نتوقع أن نرى زيادة ملحوظة في الاستفسارات والمبيعات خلال فترة الـ12 شهراً القادمة.
"بفضل اقتصادها المزدهر والعديد من مشاريع التنمية الكبيرة، أصبحت قبرص الآن معروفة كوجهة استثمارية عالمية فاخرة. لقد شهدنا زيادة ملحوظة في المبيعات لأولئك الذين يشترون ليس فقط للحصول على برنامج الإقامة ولكن أيضاً لجعل البلاد مكاناً للعيش فيه سواء بشكل دائم أو كقاعدة رئيسية خلال الأعمال أو السفر على مدار العام."
تعد Leptos Estates المزود الرائد للمنازل الجديدة في اليونان وقبرص. لمزيد من المعلومات، اتصل بـ Leptos Estates على الهاتف: +357 26880120 (قبرص)، +30 28210 20830 (اليونان)، +44 208 883 2333 / +44 788 767 3342 (المملكة المتحدة)، عبر البريد الإلكتروني: ... أو زيارة:
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