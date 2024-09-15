ESMAA وأنغامي تتوصلان إلى تسوية قانونية وتعلنان عن اتفاقية ترخيص موسيقي جديدة

(MENAFN
Editorial) أبوظبي، سبتمبر 2024 – أعلنت ESMAA، وهي هيئة متخصصة في إدارة الحقوق مقرها أبوظبي تمثل أصحاب المصالح الموسيقية العالمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وأنغامي (ناسداك: ANGH)، المنصة الرائدة لبث الموسيقى والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية جديدة لترخيص الموسيقى لصالح ناشري الموسيقى المستقلين.
يأتي هذا الاتفاق بعد تسوية نزاع قانوني بين ESMAA (التي تمثل شركتي PopArabia وReservoir) وأنغامي، مما يمهد الطريق لاتفاقية ترخيص جديدة تشمل الأداء والميكانيكية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالتمثيل، التقارير، والمطالبات.
ESMAA تمثل كتالوج PopArabia الموسيقي، بما في ذلك أعمالها الموسيقية العربية والعالمية، إضافة إلى تمثيل كتالوج IMPEL، الذي يضم ناشرين موسيقيين دوليين مستقلين ضمن هذه الاتفاقية.
هذا التعاون يُعد الأول من نوعه بين ناشري الموسيقى المستقلين على المستوى الدولي وخدمة بث محلية، مما يعزز التزام ESMAA وأنغامي بدعم النظام الموسيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ضمان حصول كتّاب الأغاني، الملحنين، والناشرين على تعويض عادل، وتقديم تجربة موسيقية متفوقة للمستخدمين.
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