السعودية تتألق في الإعلان الرسمي للموسم الثالث من "I am Georgina"

(MENAFN
- Atteline) يبدأ العرض الأول للمسلسل حصريًا على نتفليكس في 18 سبتمبر!
11 سبتمبر 2024. كشفت نتفليكس اليوم عن المقطع الدعائي للموسم الثالث من I am Georgina، والذي سيبدأ عرضه على نتفليكس في 18 سبتمبر.
في الموسم الجديد، تأخذ حياة جورجينا منعطفًا جديدًا حيث تصطحبنا معها إلى المملكة العربية السعودية في رحلة نتعرف من خلالها على حياة الرفاهية في المملكة. تنتقل جورجينا وعائلتها إلى الرياض بعد توقيع كريستيانو مع نادي النصر، وسنرى كيف ستتأقلم العائلة مع الحياة الجديدة المختلفة كليًا. سيكون الموسم الثالث من I am Georgina حافلًا بالبدايات الجديدة لجورجينا، من أول فيلا شاطئية لها "فيلا بيرلا"، إلى اختيارها لتكون الوجه الجديد لحملة إعلانية عالمية لعلامة تجارية شهيرة للملابس، ووصولاً الى حلمها الأكبر بالظهور في أسبوع الموضة في باريس.
يعود برنامج تليفزيون الواقع على نتفليكس من جديد بعد نجاح موسمه الثاني الذي احتل قائمة أفضل 10 أعمال على نتفليكس في 46 دولة. لا يمكننا أن ننكر أن جيو ظاهرة لا يمكن وقفها!
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