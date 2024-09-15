الطقس: غائم جزئي والحرارة حول معدلها السنوي العام

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الأحد غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، وتكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.